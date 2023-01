Fiorello svela in diretta il numero di Alessia Marcuzzi: valanga di messaggi, la reazione della conduttrice

Una svista ha reso noto a migliaia di persone sintonizzate sulla diretta social di Fiorello il numero di telefono di Alessia Marcuzzi. E la conseguenza è stata quella più prevedibile, ovvero una valanga di messaggi arrivati all'intestataria dell'utenza che tutto sommato l'ha presa con ironia, pubblicando alcuni dei testi ricevuti via Whatsapp da fan entusiasti.

Tutto è successo stamattina, quando Fiorello e Fabrizio Biggio (tornati alle dirette mattutine su Instagram in attesa del ritorno su Rai2 con Viva Rai2 da lunedì prossimo) erano pronti a chiamare la conduttrice per promuovere il suo nuovo programma Boomerissima, in partenza questa sera. Mentre Biggio lanciava la telefonata, Fiorello inquadrava lo schermo del telefono e quindi il numero di Alessia Marcuzzi, memorizzata con "Alla Ultimo". Immediata la pioggia di messaggi per lei che ha provveduto a mostrare l'effetto della loro diretta social sul suo account Instagram taggando i responsabili: "Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero", il commento di Fiore. Schietto il messaggio della moglie di Biggio, cugina di Alessia, letto in diretta: "Sei un cretino".

Il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi in mondovisione a #VivaRai2 ?? pic.twitter.com/TXBfBOELQn — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) January 10, 2023

Come sarà "Boomerissima" di Alessia Marcuzzi

Dopo un periodo di stop dalla televisione e da Mediaset, Alessia Marcuzzi torna in tv, su Rai2, con Boomerissima oggi, martedì 10 gennaio, in prima serata. Si tratta di un nuovo programma che, attraverso giochi, canzoni e nostalgia, metterà a confronto nuove e vecchie generazioni, ovvero i Boomers e i Millennials. Lo show vede in ogni puntata due squadre: da un lato i vip che, come la conduttrice, hanno amato molto gli anni ’80 e ’90, e dall'altro coloro che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio. Alla fine dei giochi soltanto uno dei due team potrà ottenere la vittoria ma le puntate, tra divertimenti ed effetti nostalgia, promettono di andare oltre il game show. Vedremo infatti un'Alessia Marcuzzi danzante e ascolteremo molta musica. Una sorta di festa, consigliata a più generazioni di telespettatori.