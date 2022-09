Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, storia di un amore: dal primo incontro alle nozze segrete, fino alla crisi

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati. Con una nota diffusa nel pomeriggio di martedì 27 settembre 2022 la coppia ha comunicato la fine del suo matrimonio: "Non significherà la fine della nostra famiglia che continuerà ad esistere" si legge nel comunicato congiunto dove si assicura il mantenimento degli ottimi rapporti, sia tra i due ex coniugi che tra il produttore televisivo e i due figli della conduttrice, Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti.

L'annuncio arriva a ridosso del ritorno in tv di Marcuzzi annunciato per novembre su Rai2 con il programma Boomerissima: nelle scorse settimane si era parlato di crisi, ma le voci erano state zittite con una foto che indirettamente manifestava una certa armonia. Anche in passato la coppia ha attraversato un momento di difficoltà, poi rientrato in un clima che lasciava immaginare una piena serenità ritrovata. Oggi, invece, la notizia della fine del loro matrimonio, celebrato in gran segreto nel 2014 un anno dopo dal loro primo incontro.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, il primo incontro

"Io e Paolo ci siamo visti per la prima volta a Roma, eravamo molto piccoli, avevamo secondo me ventuno o ventidue anni… ogni volta che ci incontravamo per Roma lui era fidanzato ed io ero fidanzata (…) dopodiché quando eravamo tutti e due single ci siamo rincontrati, ma ci siamo rincontrati over quaranta": così Alessia Marcuzzi raccontava il primo incontro con Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo e proprietario della casa di produzione Buddy Film che si occupa di realizzare spot pubblicitari per la televisione, suo marito dal 2014. Prima di inziare la relazione sentimentale che poi avrebbe portato alle nozze, la conduttrice romana - che il prossimo 11 novembre compirà 50 anni - è stata legata a Simone Inzaghi da cui ha avuto il figlio Tommaso (21 anni) e a Francesco Facchinetti, padre della secondogenita Mia, 11 anni.

Il matrimonio segreto di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi

Aessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno iniziato la loro relazione nel 2013 e dopo appena un anno hanno deciso di sposarsi in segreto nella campagna inglese di Cotswold il 10 dicembre, cogliendo impreparati pubblico e paparazzi. "Il primo weekend d'amore mio e di Paolo è stato proprio a Londra e così abbiamo deciso di tornare lì per celebrare le nostre nozze" confidò all'epoca Alessia che annunciò il matrimonio con una foto postata a sorpresa sul suo blog. Da quel momento la coppia si è sempre mostrata affiata e i social hanno confermato una sintonia che la stessa conduttrice ha ribadito nelle interviste in cui si è affrotato il tema della sua vita privata. "È l’unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi ha addomesticata, mi ha conquistata lasciandomi libera" ha detto parlando del marito, entrato nel cuore anche dei suoi due figli con cui si è stabilita a Roma: "Mi sono sposata con lui da donna grande, avevo una consapevolezza diversa rispetto ai miei amori precedenti, lui è l’amore della maturità".

La crisi tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi

Nella primavera del 2020 sono arrivate le prime voci di una crisi che avrebbe messo a rischio la coppia. All'epoca si disse che Stefano De Martino si sarebbe allontanato da Belen Rodriguez proprio per una vicinanza ad Alessia Marcuzzi, ma tutti i diretti interessati smentirono ogni illazione. In seguito la conduttrice raccontò in tv di un momento di difficoltà, ma minimizzandola come parte di una normale dinamica di coppia: "In effetti, durante il lockdown, c'è stato un momento di difficoltà con Paolo, ma niente di eclatante. E lui è andato a dormire da sua nonna", ammise. E ancora: "Io sono complicata, molto indipendente, attiva, irrequieta e quel periodo è stato difficile per me". Quanto alla presunta relazione clandestina con De Martino: "La cosa che mi ha fatto riflettere è il fatto che la gente creda alle voci che girano piuttosto che alle notizie vere" aggiunse, "A volte è più stuzzicante credere a una cosa inventata, ma non è stato piacevolissimo. Non ho voluto replicare, tranne una foto postata di un libro di Woody Allen, 'A proposito di niente'".

Da quel momento la coppia è tornata a farsi vedere insieme affiatata sui social: la festa per il 49 anni di lei, le cene con gli amici raccontate dalle storie Instagram, i selfie insieme. L'ultimo risale allo scorso primo agosto, poi più nulla. Un'assenza che evidentemente celava la distanza oggi ufficializzata con la nota dell'addio.