Quella tra Alessia Marcuzzi e suo marito da nove anni, Paolo Calabresi era una separazione, per certi versi, già preannunciata. Dopo diversi alti e bassi, le voci di tradimento e un recente riavvicinamento tra i due, la coppia, infatti, ha ufficializzato il loro divorzio. Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, un altro amore del mondo dello spettacolo arriva a spegnersi. Ma cosa ne è stato di quella lunga storia d'amore durata quasi dieci anni? Cos'è che ha portato alla rottura di questa affiatatissima coppia? Per ora né Alessia, né Paolo hanno rivelato i motivi della loro separazione ma cerchiamo di capire cosa è andato storto ricostruendo le tappe principali della loro crisi.

Le tappe della crisi tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi

La prima crisi durante il lockdown nel 2020

Le prime avvisaglie di crisi tra Alessia Marcuzzi e suo marito, l'imprenditore tv Paolo Calabresi, sono arrivate nella primavera del 2020 in pieno lockdown. A lanciare l'indiscrezione era stato il sito di gossip Dagospia che aveva parlato di una crisi tra i due derviata proprio dalla convivenza forzata della pandemia.

Il gossip sulla relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

Poi, qualche mese dopo, nel pieno dell'estate del 2020, arrivano le voci di un presunto tradimento, sempre lanciate da Dagospia. Le accuse? Erano che la conduttrice de Le Iene avesse avuto una relazione clandestina con il ballerino Stefano De Martino che aveva conosciuto nel 2018 quando lo aveva scelto come inviato dell'Isola dei famosi perché, a detta sua, "bello e sexy" e che questa relazione extraconiugale sarebbe stata scoperta da Belen e che sarebbe anche stata la causa della fine del suo matrimonio con Stefano. De Martino ha subito smentito: "Tra tutte le cose girate sul web, questa è la più grave fake news", dichiarava all'epoca, poi anche Belen e la Marcuzzi hanno dichiarato che non fosse vero quanto detto dai giornali. La stessa Belen diceva di avere un bellissimo rapporto con la Marcuzzi. Paolo Calabresi, però, sarebbe finito su tutte le furie per questo gossip ma lui e la Marcuzzi, nonostante questo, hanno scelto di rimanere insieme. Quest'ultima, inoltre, sempre nell'estate del 2020 aveva minimizzato, in un'intervista a Verissimo, i problemi avuti con il marito durante il lockdown definendoli "niente di eclatante, solo un momento di difficoltà". Lui, infatti, ricordiamo che aveva deciso di passare il lockdown dormendo a casa di sua nonna e la Marcuzzi aveva affermato di essere lei stessa un po' causa di questa decisione del marito perché irrequieta, complicata e indipendente.

Il post su Instagram che allontanava le voci di crisi

Il 20 aprile 2021 Alessia e Paolo sembrano spegnere le voci di crisi con una bellissima dedica che lei rivolge a lui per il suo compleanno, un lungo post su Instagram dove dichiarava il suo amore per il marito Paolo accompagnando le parole con tanto di carrellata di foto di loro due insieme. Anche in occasione del 49esimo compleanno di Alessia, l'11 novembre 2021, i due sembravano essere più uniti che mai tra risate e divertimento in un party anni '80 dove la Marcuzzi si è letteralmente scatenata. Poi il 16 giungo dello stesso anno la Marcuzzi viene pizzicata insieme a De Martino ma in presenza anche di suo marito Paolo (e così si riaccende il vecchio gossip).

La prima conferma della crisi

La prima conferma di una crisi tra i due, però, c'è stata solo nel luglio dell'anno dopo, nel 2022, quando Alessia per la prima volta, al settimanale Oggi, dichiarava di aver avuto problemi con suo marito Paolo. “Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla” dichiarava la conduttrice. Il 1 agosto 2022, però, le voci di crisi sembrano rientrare grazie a una foto pubblicata dalla Marcuzzi sui social che li ritraeva insieme e (apparentemente) innamorati. Quella sarà l'ultima foto dei due insieme.

L'annuncio della separazione

Oggi, 27 settembre 2022 arriva una nota ufficiale che annuncia la separazione tra i due. La crisi, evidentemente, è stata più forte di qualsiasi sforzo di restare insieme.