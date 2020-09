Alessia Marcucci rompe il silenzio: "Con Paolo un momento di difficoltà" (ma smentisce il flirt con De Martino)

(Nel video sopra Alessia Marcuzzi a Verissimo)

Alessia Marcuzzi mette un punto definitivo ai gossip che l'hanno vista protagonista negli ultimi mesi, dalle voci di crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi - alla fine del lockdown - fino al presunto flirt con Stefano De Martino, lanciato da Dagospia e sbandierato tra web e copertine per tutta l'estate. "Notizie completamente false" assicura la conduttrice a Verissimo, dove sabato pomeriggio ne ha parlato per la prima volta.

Inizia dal suo matrimonio: "La prima notizia è stata che fossi in crisi con mio marito. In effetti, durante il lockdown, c'è stato un momento di difficoltà con Paolo, ma niente di eclatante. E lui è andato a dormire da sua nonna. Ma niente di che. È che io sono complicata, molto indipendente, attiva, irrequieta e quel periodo è stato difficile per me". Poi passa alle voci sulla relazione clandestina con De Martino: "La cosa che mi ha fatto riflettere è il fatto che la gente creda alle voci che girano piuttosto che alle notizie vere. A volte è più stuzzicante credere a una cosa inventata, ma non è stato piacevolissimo. Non ho voluto replicare, tranne una foto postata di un libro di Woody Allen, 'A proposito di niente'. Ma ho chiarito tutto con la mia famiglia, non ho bisogno di chiarire nulla con altri".

Apparentemente forte e sicura di sé, Alessia Marcuzzi davanti a Silvia Toffanin non nasconde le sue fragilità: "Mi fermo tanto a pensare, ma non lo do a vedere. Sono molto fortunata, quindi penso che se le persone dovessero vedermi triste potrebbero pensare 'ma che vuole questa?'. Ho tutto. Quindi il mio piccolo sacrificio è che quando non sto bene mi chiudo in camera e sto male tra me e me. Lo sanno solo le persone che mi stanno vicine".