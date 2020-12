Alessia Marcuzzi: "Da un anno vado dalla psicoterapista"

Sempre solare e sorridente, Alessia Marcuzzi è una donna che nasconde molto bene le sue fragilità, che non sono poche, anche se in televisione o sui social sembra molto forte. Non sempre è così, rivela a Grazia: "Sento tantissimo il tempo che passa, sono piena di fragilità, è un'età complicata avvicinarsi ai 50 anni. So di essere fortunata, sia chiaro, dico che è difficile a livello interiore. Lo so, non sembra: quando ti vedono in televisione sembri invincibile".

Fragilità e paure, comuni in tutte le donne. Non è da tutte, però, guardarle in faccia e affrontarle, ma soprattutto non è così scontato avere il coraggio di chiamarle per nome. La conduttrice lo fa: "Anche l'amore fa paura. Cerco di tenere viva la fiamma. È un impegno lo so, sembra quasi una richiesta". Dai momenti difficili si rialza da sola: "Io piango in quella stanza che diceva Virginia Woolf, da sola. Non mi faccio aiutare perché ho il senso di colpa di sentirmi fortunata. Allora mi recupero da sola. Faccio come l'attrice Margot Robbie in Tonya, un film che mi piace un sacco: si mette davanti allo specchio prima di andare in pista, lei è una pattinatrice, e piange e ride e poi si trucca ed esce".

Alessia Marcuzzi: "Ho pensato potesse essermi utile un confronto con la psicoterapia"

Non finisce mai di conoscersi Alessia Marcuzzi, proprio per questo ha deciso di intraprendere un percorso di psicoterapia: "È importante sapere cose di noi stessi. Da un anno ho pensato che potesse essermi utile un confronto con la psicoterapia, e come mi piace. Sono entusiasta: è stata la mia psicoterapeuta che mi ha detto: 'Sembri un baobab, a testa in giù'. E da lì ho deciso di fare quella verticale che ho messo come foto del compleanno su Instagram". Tra due anni, quando ne compirà 50, sarà altrettnato splendida.