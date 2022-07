Alessia Marcuzzi e il ricordo di quando era incinta del suo Tommaso

Amore di mamma. Alessia Marcuzzi su Instagram ha condiviso una foto di lei mentre era incinta del suo primo figlio: Tommaso. "Aprile 2001", scrive a corredo della foto scattata solo qualche giorno prima della nascita del piccolo.

"Aspettavo Tommaso, mancavano pochissimi giorni ed ero davvero boomberissima", aggiunge poi. Uno scatto dolcissimo che ricorda la prima gravidanza di Marcuzzi. Il 29 aprile scorso Tommaso ha compiuto 21 anni, su Instagram non sono molte le foto dei due insieme, ma quelle poche che condividono raccontano un legame forte, quello due due complici.

"Tra Tommaso e Mia (la figlia avuta da Alessia con Francesco Facchinetti) ci sono dieci anni di differenza, solo adesso comincia a essere un rapporto un po' più affettuoso - aveva spiegato Alessia a Verissimo in un'intervista - si sono sempre voluti bene, ma un po' per l'età, un po' per il fatto che Tommaso è andato a studiare all'estero, hanno sempre vissuto come due figli unici, perché non c'era tanta connessione: ora però lei è felice di avere un fratello maggiore".