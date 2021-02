Alessia Marcuzzi si commuove: la sorpresa della figlia Mia è irresistibile

Alessia Marcuzzi in versione mamma. Nella giornata di ieri, la conduttrice ha raccontato la sua domenica in famiglia accanto alla figlia Mia, che le ha organizzato una tenera sorpresa. Mentre la conduttrice era distratta, infatti, la bambina ha attaccato tantissimi post it allo specchio della camera da letto per omaggiare la madre di tutto ciò che la fa sentire bene.

La sorpresa della figlia di Alessia Marcuzzi

Un enorme cuore rosa e giallo contenente bigliettini con dediche d'amore. Questo il regalo di Mia, che ha poi chiamato Alessia a scoprire la sorpresa. La timoniera dell'Isola dei Famosi è rimasta a bocca aperto ed ha subito raccontato tutto via social ai follower.

Alessia Marcuzzi in versone mamma (e moglie)

Mia, nove anni, è nata dall'amore di Alessia per l'ex compagno, il volto tv Francesco Facchinetti. Proprio il quattro settembre la coppia ha celebrato il compleanno della piccolina con una festa speciale: Mia vive a Roma con la mamma, ma spesso il papà, residente invece a Bergamo, si reca in città per farle visita. La loro, infatti, è una delle famiglie allargate più solide del mondo dello spettacolo. Oltre a Mia, Alessia ha Tommaso, 19 anni, nato invece dalla relazione con l'allenatore Simone Inzaghi.

"Da un anno vado dallo psicologo"

Una vita piena d'amore, quella di Alessia, sposata dal 2014 con Paolo Calabresi Marconi, con cui di recente ha vissuto una complicata crisi (oggi rientrata). Ma non per questo la conduttrice è esente da fragilità, anzi: proprio di recente ha confessato di recarsi dalla psicoterapista per conoscere meglio se stessa.

"Sento tantissimo il tempo che passa, sono piena di fragilità, è un'età complicata avvicinarsi ai 50 anni. So di essere fortunata, sia chiaro, dico che è difficile a livello interiore. Lo so, non sembra: quando ti vedono in televisione sembri invincibile"."Anche l'amore fa paura. Cerco di tenere viva la fiamma. È un impegno lo so, sembra quasi una richiesta". Dai momenti difficili si rialza da sola: "Io piango in quella stanza che diceva Virginia Woolf, da sola. Non mi faccio aiutare perché ho il senso di colpa di sentirmi fortunata. Allora mi recupero da sola. Faccio come l'attrice Margot Robbie in Tonya, un film che mi piace un sacco: si mette davanti allo specchio prima di andare in pista, lei è una pattinatrice, e piange e ride e poi si trucca ed esce".