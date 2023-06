Alessia Marcuzzi presa di mira per una foto in cui sorride: "Basta sorrisi forzati, sei finta"

Alessia Marcuzzi non può più neanche sorridere in foto. Come mai? Sembra proprio che il suo storico sorriso a 32 denti abbia stancato il pubblico che non ne può più di vederla ridere, "forzatamente". Tutta invidia? Solo una necessità di trovare per forza una scusa per criticare qualcuno? Probabilmente sì, fatto sta che una semplice foto di Instagram è costata ad Alessia Marcuzzi una valanga di critiche, per lo più gratuite.

Ormai nessuno crede più a ciò che vede sui social, e tanto meno a quello che pubblicano i vip. E così, anche uno scatto innocente come una foto in cui ci si ritae sorridenti, diventa la scusa per prendersela con la showgirl o l'influencer di turno, in questo caso Alessia Marcuzzi. E se il gioco delle apparenze social è ormai più che noto a tutti, gli haters della ex fidanzata di Francesco Facchinetti non le hanno risparmiato offese solo per il fatto di aver pubblicato una foto in cui sorride spensierata. La contuttrice tv, che è solita pubblicare scatti in cui si lascia andare a fragorose risate, è finita al centro di una polemica social perché secondo gli haters sorride troppo e troppo spesso.

In tantissimi, infatti, hanno commentato il suo ultimo post Instagram accusandola di avere un "sorriso forzato e falso". C'è chi le ha scritto: "Secondo me il sorriso è finto, mah", "Beata te che sorridi sempre" è, invece, il commento di qualcun altro e c'è anche chi le ha scritto: "Ma perché sti sorrisi forzati". Quel sorriso tanto criticato, però, è il marchio distintivo di Alessia e se in tanti l'hanno criticata ci sono molti fan che hanno preso le sue difese.

Oggi, quindi, abbiamo imparato una cosa nuova, sui social non si può neanche più sorridere. Segnatevelo.