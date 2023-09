Stefano De Martino a Belve, Alessia Marcuzzi davanti alla tv (e scatta il gossip)

Alessia Marcuzzi ieri sera, 26 settembre, ha guardato la prima puntata della nuova stagione di Belve. L'imprenditrice ha pubblicato nelle storie Instagram un video in cui si vede la televisione accesa su Rai2 con Francesca Fagnani che dava il benvenuto in questa nuova edizione. E questo non stupisce. Sicuramente la conduttrice e imprenditrice ha voluto dimostrare stima alla collega, ma il fatto che tra i tre intervistati ci fosse anche Stefano De Martino potrebbe aver incuriosito particolarmente Marcuzzi.

De Martino è stato il primo dei tre ad essere mandato in onda - dopo di lui c'è stata l'intervista a Arisa (che sui social ha ringraziato Fagnani) e infine quella di Fabrizio Corona - la sua presenza nel programma ha suscitato grande interesse, ormai da mesi si era creato un vero e proprio hype su questa intervista in quanto l'ex ballerino è molto riservato e quindi restio a raccontarsi.

Anche ad Alessia più di una volta Francesca ha chiesto di essere sua ospite, ma lei ha sempre risposto di no. "Io non posso venire perché mi devo salvare da me stessa", questa è la motivazione che ogni volta Marcuzzi ha dato alla giornalista perché, aveva spiegato ancora, "Io sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema". Era agosto quando nuovi rumors la vedevano vicina a De Martino, voci che sono state smentite da Alessia: "Il gossip mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: 'Non vengo perche? mi devo salvare da me stessa'. Faccio fatica a tenermi". E in molti hanno pensato che quelle parole fossero riferite anche a Stefano De Martino a dei presunti flirt che ci sarebbero stati tra i due.

Da anni ormai si vocifera di presunte storie tra i due: un gossip del 2020 aveva indicato come la causa principale della crisi di allora tra Belen e Stefano De Martino la relazione clandestina che sarebbe nata nei dietro le quinte di Rai2 tra l'ex ballerino e Marcuzzi. Ovviamente entrambi smentirono categoricamente, ma ormai l'immagine si era instillata nella mente di molti.

Nella sua intervista Stefano ha chiarito che non è uno "stinco di santo", ma ha anche spiegato di non essere un "traditore" e di non riuscire a comprendere gli uomini che hanno le amanti. Il suo matrimonio con Belen non è finito per un tradimento, però ha anche ammesso che "mi è capitato di tradire quando una relazione era alla fine".