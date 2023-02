Alessia Marcuzzi, vacanza da sogno in montagna con la figlia

Una dolce fuga in montagna solo madre e figlia. Alessia Marcuzzi si sta concedendo una vacanza da sogno in Trentino con Mia, la secondogenita - nata dalla relazione con Francesco Facchinetti - che oggi ha 11 anni. Un meraviglioso chalet ad alta quota tutto per loro è il "campo base" da dove partono ogni mattina per dedicarsi allo sci, alle ciaspolate oppure alle passeggiate fino in cima con i ramponcini, in totale contatto con la natura, come mostra la conduttrice su Instagram.

I paesaggi sono mozzafiato e loro due si stanno divertendo tantissimo. Alessia Marcuzzi è tornata a sciare dopo ben vent'anni, come fa sapere orgogliosa: "Dopo più di 20 anni ho rimesso gli sci ai piedi - scrive a corredo di un video sulle piste - Avevo paura di non riuscire più e invece è stato fantastico! Che felicità". Anche Mia scia e soprattutto si gode la sua mamma in questa settimana tutta per loro. "Solo noi due" commenta ancora la conduttrice in uno dei post, dove non mancano le foto che le ritraggono insieme, uguali come due gocce d'acqua.

L'ultimo anno in casa è stato particolare e per certi aspetti complicato dopo l'addio con Paolo Calabresi Marconi, anche se la conduttrice ha mantenuto un buon rapporto con l'ex compagno, accanto a lei per 9 anni. Per Mia è sempre stato un punto di riferimento e la separazione ha cambiato un po' gli equilibri in famiglia, ma mamma Alessia ha sempre dimostrato di essere un asso a gestire i cambiamenti, soprattutto a non farli pesare sui figli.

I post di Alessia Marcuzzi su Instagram