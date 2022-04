Le super vacanze di Alessia Marcuzzi: il panorama è mozzafiato (e non solo quello)

Alessia Marcuzzi è volate alle Maldive con il marito, i figli e alcuni amici. Si stanno godendo il mare cristallino e le spiagge bianche: un vero e proprio paradiso. Tra i tuffi e il sole preso in riva al mare non mancano i momenti per il relax, l'attività fisica, cene da sogno e giochi in famiglia. Lì, Paolo Calabresi Marconi quattro giorni fa, ha anche festeggiato il suo compleanno.

Tra le cose che più Marcuzzi preferisce mostrare ai fan c'è sicuramente la piscina a sfioro sul mare. E proprio da quella location sono pubblicate la maggior parte delle storie su Instagram. Impossibile non apprezzare il panorama, ma anche lei che si mostra, come sempre in splendida forma, in costume da bagno.

In questo viaggio Alessia si è portata anche i figli: Tommaso, 20 anni, nato dalla relazione con Simone Inzaghi e Mia, 10 anni, nata dalla storia d'amore con Francesco Facchinetti.