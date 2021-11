Alessia Marcuzzi mostra l'enorme cabina armadio (con collezione di vibratori)

Una Alessia Marcuzzi così frizzante non l'avevamo ancora vista. Mentre è intenta a valutare i nuovi progetti professionali con cui tornerà in tv, la conduttrice si diletta con siparietti divertenti (e bollenti) sul suo profilo Instagram, dove conta oltre cinque milioni di follower. Tra siparietti familiari, come la festa per il 49esimo compleanno organizzata nei giorni scorsi, e spazi di promozione della sua linea di cosmesi, la presentatrice romana si lascia anche andare a scherzi e sketch bollenti con i follower.

Proprio ieri sera, infatti, Alessia ha portato i suoi sostenitori a fare un giro della sua casa, e della camera in particolare. Prima ha inquadrato l'enorme cabina armadio in cui tiene abiti, scarpe e borse in quantità infinita, poi ha rivelato un segreto "intimo", ovvero la sua collezione di vibratori. A chi le domandava infatti se fosse "favorevole o contraria all'uso dei vibratori", la 49enne ha risposto inquadrandosi mentre mostrava la sua collezione di vibratori presente nell'armadio. "Sssh", ha detto Alessia, portandosi il dito di fronte al naso.

Spazio poi ad un siparietto bollente con i follower. Tra le Instagram Stories, infatti, una persona le scrive "Mi fai sesso da sempre". Ed Alessia, di tutta risposta, scherza con lui simulando un orgasmo.

E' insomma una Marcuzzi più frizzante del solito quella che stiamo conoscendo via social nel suo periodo di pausa dalla tv. Periodo di pausa che scadrà a breve, dal momento che proprio ieri la conduttrice romana ha spiegato che sta valutando alcuni progetti.

Cosa farà Alessia Marcuzzi dopo l'addio a Mediaset?

Di che progetti si tratta non è dato sapere. Di certo c'è l'addio a Mediaset. Si è poi parlato di una possibile sostituzione di Bianca Guaccero, in odore di cancellazione con Detto Fatto, ma la cosa è stata presto smentita da quest'ultima. Si è poi accennato alla partecipazione al Festival di Sanremo, la sua prima. Insomma, un pacchetto completo che avrebbe visto Alessia tornare in Rai 28 anni dopo Il grande gioco dell'oca, programma all'epoca condotto da Gigi Sabani. Ma del doman non v'è certezza, soprattutto se si pensa che secondo qualcuno sarebbe intenzionata a sbarcare in Amazon...

In basso, i video in cui Alessia Marcuzzi mostra la cabina armadio (vibratore incluso)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.