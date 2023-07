Alessia Marcuzzi vicina a Stefano De Martino? Lei risponde (poi cancella tutto)

Gli amanti del gossip non possono non aver notato un dettaglio in occasione della serata di presentazione dei palinsesti Rai: seduti l'uno accanto all'altra in platea c'erano Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. E perché questo sarebbe una notizia? È presto detto: due anni fa i pettegolezzi parlarono di una complicità tra i due conduttori, tanto che si arrivò a ipotizzare che ci fosse anche questo nuovo feeling dietro alla fine della relazione di lui con Belen. Impossibile dunque non soffermarsi sulla vicinanza tenuta all'evento di oggi, visto che nelle stesse ore si sta parlando di una presunta ed ennesima crisi tra Stefano e Belen.

A chi chiede delucidazioni in merito, avrebbe risposto a tono la stessa Alessia, per poi pentirsi e cancellare tutto: "Eh certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata tv, e per voi diventa una storia. Basta con questi film", sarebbe sbottata la conduttrice. Parole che però - va precisato - non sono state "screenshottate" da nessuno, prima che il commento venisse eliminato. E che dunque stanno facendo il giro della rete pur non supportate da alcun reperto tangibile. Sul fronte Stefano invece tutto tace.

Intanto la cosa certa è che tra Belen e De Martino le cose stanno andando di nuovo male. Per la terza volta. Entrambi ormai si mostrano pubblicamente senza fede, lei su Instagram ha persino cancellato uno scatto che la immortalava insieme al marito (o forse dovremmo dire ex?). Nell'ultimo weekend lui ha organizzato un viaggio in solitaria con il figlio Santiago e, soprattutto, era completamente assente alla festa di compleanno di Luna Marì, la figlia avuta due anni fa da Belen con un altro, che si è tenuta ieri sera. Siamo all'alba di una nuova rottura? E, soprattutto, Marcuzzi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?