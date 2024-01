Alessia Marcuzzi si fa bella su Instagram ma il video sexy fa il pieno di critiche: "Hai ancora 13 anni?"

Non c'è niente da fare, il pubblico non perdona neanche il più piccolo degli errori, soprattutto quando si tratta di inganni, "corna" e sotterfugi. E se ultimamente sembrano essersi tutti scagliati contro Chiara Ferragni per lo scandalo del pandoro Balocco, c'è un altro personaggio famoso che non è più visto di buon occhio come un tempo: Alessia Marcuzzi. La conduttrice, infatti, ha scatenato un odio generale nei suoi confronti per quel presunto flirt con Stefano De Martino svelato da Belen Rodriguez - e smentito da De Martino - diventando, agli occhi del pubblico, una "traditrice" e una persona che, sotto sotto, non è così trasparente come si pone. Così, ogni sua mossa social, dopo le accuse di Belen, è diventata motivo da parte degli haters per attaccarla ed è proprio quanto accaduto con il suo ultimo video pubblicato su Instagram dove, neanche un semplice mettersi il rossetto a favore di telecamere è stato ben accetto.

Alessia, infatti, ha pubblicato un video sexy, sul suo profilo Instagram, dove si fa bella per i suoi fan. Un video dove la conduttrice si mette un rossetto rosso della sua linea di make-up mostrando a tutti quanto sia bella e sensuale a 51 anni con un abitino attillato beige che mostra la sua silouette invidiabile e quelle labbra rosso fuoco che bucano lo schermo.

Ma questo mettersi in mostra, questo voler essere sexy e truccatissima a tutti i costi non è stato apprezzato dal pubblico che si è rivoltato contro di lei accusandola di voler fare ancora la "ragazzina" quando, in realtà ha più di 50 anni. Ma sotto sotto, il risentimento nei suoi confronti è per la storia del flirt con De Martino.

"Hai ancora 13 anni?" è solo uno dei commenti ma in tantissimi hanno interpretato il video di Alessia Marcuzzi come un simbolo di volgarità. E non sono mancati i paragoni con Belen Rodriguez. "Era meglio Belen" hanno scritto, infatti, in tanti sotto il video di Alessia riferendosi a quella scappatella di De Martino con Alessia Marcuzzi.

Sembra proprio che si sia sviluppata una certa antipatia nei confronti di Alessia Marcuzzi ma bisogna vedere quanto durerà, perché i social una cosa ce l'hanno insegnata in questi anni: un momento sei un idolo e il momento dopo cadi in basso e le cose possono cambiare in fretta. Dopotutto se la ruota gira nella vita reale, figuriamoci in quella virtuale.