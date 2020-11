Alessia Marcuzzi, 48 anni e non sentirli: eccola in versione sexy casalinga per il weekend

Cinquantamila like per l'ultimo post condiviso su Instagram dalla conduttrice de Le Iene

Isolamento sexy per Alessia Marcuzzi. Questa mattina la conduttrice ha sfoggiato una mise tutt'altro che domestica per inaugurare il suo weekend in casa. Sotto ad una pelliccia marrone, infatti, la timoniera delle iene indossava solamente un body arancione e un paio di stivali in tinta. "Sabato... a casa. Con la prima cosa che ho trovato", ha scritto nella didascalia a corredo del post.

Alessia Marcuzzi sexy casalinga

A 48 anni Alessia sfoggia una forma fisica impeccabile, tra gambe statuarie e addominali scolpiti. Tanti i "sospiri" lasciati in calce al post dai follower, compresi i complimenti di tante colleghe del mondo dello spettacolo, da Elisa D'Ospina, modella curvy, all'attrice Paola Minaccioni, fino alla modella Chiara Scelsi.

Già due settimane fa, lo scorso 11 novembre, Marcuzzi aveva festeggia il suo 48esimo compleanno con uno scatto sexy. Non ha mai temuto il tempo che passa. "Non ho paura di invecchiare. Ma ho una paura matta di farlo da sola", aveva rivelato in un’intervista di qualche tempo fa, dicendosi fortunata per la sua vita "piena": il marito Paolo Calabresi Marconi, sposato in gran segreto nel 2015, e i figli: Mia, 8 anni, e Tommaso, 18.

Con Paolo, mesi fa, c'è stata un po' di maretta (condita dalle indiscrezioni di una presunta relazione di lei col ballerino Stefano De Martino, presto smentita). "In effetti - ha dichiarato lei - durante il lockdown, c'è stato un momento di difficoltà con Paolo, ma niente di eclatante. E lui è andato a dormire da sua nonna. Ma niente di che. È che io sono complicata, molto indipendente, attiva, irrequieta e quel periodo è stato difficile per me".