Alessia Quarto è in dolce attesa: nuova vita dopo i tradimenti del marito rivelati a "C'è posta per te"

È un'Alessia rinata quella che si mostra oggi sui social dopo aver chiuso definitivamente con il marito Giovanni, "reo confesso" di averla tradita più volte, e per giunta con la cugina di lei.

La sua storia è stata raccontata a C'è posta per te e da allora, il profilo della giovane napoletana è stato sommerso di richieste di amicizia da persone che le hanno voluto mostrare la loro solidarietà dopo che Alessia ha avuto la forza di chiudere la busta all'ex marito che ha cercato nella trasmissione Mediaset l'ultima ancòra di salvezza per recuperare un rapporto oramai distrutto da bugie e tradimenti.

Nuovo amore

Poco prima di Natale Alessia Quarto aveva raccontato sui social di aver aperto il suo cuore ad un nuovo amore, di cui non ha ancora svelato l'identità. "Avevo promesso a me stessa che mai più avrei regalato il mio cuore. Poi sei arrivato tu, hai lottato contro le mie paure, le mie insicurezze, i miei pianti e i miei drammi. Hai trasformato tutto in allegria, semplicità e sorrisi”, aveva scritto sui social mostrandosi visibilmente felice.

“A una come me che aveva bisogno di piccoli gesti hai regalato il tuo mondo. - continua - Non credo nei ‘per sempre’ e forse nemmeno nell’amore ma credo che qualcosa di importante ci sta legando ogni giorno! Grazie di esistere”. Ma non è questa l'unica novità. Nei giorni scorsi la giovane napoletana ha infatti raccontato ai followers che presto diventerà mamma.

Il lieto annuncio

"Mi hai stravolto la vita. Non c’è emozione più grande e più forte. Sei il mio piccolo grande amore.

Quando il tuo cuore ha iniziato a battere il mio ha ricominciato a vivere" scrive Alessia in un post a corredo delle immagini di un'ecografia che racconta la vita che sta crescendo dentro di sè. Ancora non conosce il sesso del nascituro ma già sogna il momento in cui potrà stringere tra le sue braccia il piccolino/a che arriverà.