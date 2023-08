Alessia Quarto è diventata mamma, la rivincita dell'ex protagonista di "C'è posta per te"

A febbraio aveva annunciato la gravidanza sui social e nei giorni scorsi, è arrivato il suo principe: Gennaro. Alessia Quarto, la giovane napoletana protagonista della trasmissione C'è posta per te, ha voltato pagina e l'ha fato con un nuovo compagno e una nuova creatura arrivata a riempire le loro vite.

Alessia ha chiuso con il passato, niente più bugie, niente più tradimenti oggi ha un nuovo compagno che la ama e con lei ha voluto iniziare una nuova storia di rinascita. Dopo l'esperienza a C'è posta per te, su invito dell'allora marito che aveva cercato un ultimo gesto disperato per ricucire un rapporto già rotto da tempo (dopo i repentini tradimenti di lui), era stata inondata d'affetto sui social tanto che il suo profilo è arrivato oggi a contare oltre 160mila followers.

Lei non è un'influencer (anche se non disdegna qualche sponsorizzata), ma la ragazza della porta accanto che ha saputo raccontarsi con le sue fragilità raccogliendo un'infinità di consensi. E durante la sua gravidanza ha raccontato gioie e dolori di un percorso tutto nuovo, finito oltre termine, e proprio per questo ha ironizzato sul come suo figlio non avesse alcuna voglia di uscire dalla sua pancia.

Una storia di rinascita dopo un aborto. Una sofferenza talmente grande che temeva di non voler più avere dei figli: "Ho sofferto così tanto che ero diventata pazza", scrive sui social la neo mamma. Ma aggiunge: "A oggi con il mio piccolo principe sono felice di non essermi arresa ma soprattutto auguro a tutte voi di provare una gioia così immensa! Vi auguro di credere e riuscire nel vostro miracolo".