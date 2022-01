Alessia Quarto dopo C'è posta per te, le rubano il profilo e la risposta è epica: "Prendetevi i miei dolori"

Oltre 100mila follower in due giorni. Dopo la puntata di C'è posta per te Alessia Quarto è diventata famosa, una fama lampo che solo il mondo dei social può regalare. Fare i conti con il successo però non è sempre appagante, la notorietà porta con sè molti lati negativi tra cui l'essere sempre sulla bocca di tutti, il venir costantemente giudicato e lottare contro chi prova a rubarti l'identità. Proprio questo sta succedendo in queste ore a Quarto che oltre a doversi confrontare con migliaia di fan, rimasti estasiati dalle sue risposte al marito fredifrago durante il programma di Maria De Filippi, ha scoperto che alcune sue foto erano state rubate per la creazione di un profilo falso.

È la stessa Alessia a dare l'allarme e a chiedere che il profilo venga segnalato. Anche in questo caso ha la risposta pronta ed è esemplare:

Due parole per chi mi ha preso le mie foto e ha fatto un account a nome mio, se volete farlo prendetevi anche tutto quello che ho passato, i miei dolori e i miei traumi. e nei vostri momenti di debolezza vi dovreste sentire come me. Un abbraccio.

Cos'è successo tra Giovanni e Alessia e perché sono andati a C'è Posta per Te

Giovanni ha tradito la moglie (incinta, poi vittima di un aborto) con la cugina (di lui), poi va a C'è Posta per Te a chiedere perdono e cercare di tornare a casa. Lei, straziata ma dai tempi comici perfetti (al punto da metterlo più volte in ridicolo con frecciate e provocazioni), è distrutta ma non accetta che la sua fiducia sia stata tradita. Il tutto infatti è accaduto dopo quattordici anni d'amore, un matrimonio, un figlio. Presente in studio anche il papà di lei, Gennaro, irremovibile come la figlia.

Va detto che Alessia altro non ha fatto che assecondare i desideri dell'intero pubblico. In rete, infatti, tutti i telespettatori tifavano per la mancata riconciliazione. E così è stato. In pochi minuti la donna ha saputo conquistare il pubblico con la sua spontaneità. Iconiche sul web alcune sue battute. Quando l'uomo parla dell'amante come una maga Circe da cui era incapace liberarsi, Alessia chiede: "E va beh.. E ce l'aveva d'oro?". "E' stata un tunnel", aggiunge lui. "No, era lei il tunnel", risponde lei, dissacrante.

Il tradimento è stato consumato in un momento troppo delicato perché venga perdonato. Lei aveva appena perso un figlio, era distrutta dal dolore. Non solo, in concomitanza, mentre lei, la moglie, aveva bisogno del marito, lui si preoccupava delle necessità economiche dell'amante. "Ed ero io che lavoravo", sottolinea Alessia.