Alessia Ventura, incinta di otto mesi: "Covid in gravidanza, paura per la bambina"

Paura per Alessia Ventura. Incinta di otto mesi, la showgirl ha confidato di aver contratto il coronavirus a gravidanza già inoltrata, tanto da aver vissuto giorni di grande preoccupazione per la sua bambina. "Io ero già avanti con la gravidanza. Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina, ma per fortuna non ho dovuto fare cure particolari", ha raccontato l'ex fidanzata di Simone Inzaghi, oggi legata a all’ex calciatore Gabriele Schembari, anch'esso risultato positivo.

La malattia, fortunatamente, non si è manifestata nella sua forma peggiore. "Il coronavirus se ne è andato via da solo - ha proseguito la 41enne torinese, cugina dell'attore Luca Argentero - ho avuto un pochino di febbre, bruciore alle vie respiratorie e avevo perso gusto e olfatto". Positivo, oltre a lei, anche il compagno: la coppia ha vissuto l'isolamento in Sicilia, e precisamente a Ragusa, città di residenza di entrambi ma soprattutto terra originaria di lui dove l'uomo gestisce oggi un servizio di noleggio auto.

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. Ora non resta che aspettare il parto, atteso in primavera. Già scelto il nome della piccola: si chiamerà Ginevra. Se per Alessia di tratta della prima figlia, Gabriele è già padre di un bambino di undici anni avuto da una precedente relazione.