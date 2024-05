Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono lasciati: i motivi

È finita la relazione tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. I due ex concorrenti del Grande Fratelli che si erano innamorati dentro la casa più spiata d'Italia hanno annunciato, con una storia Instagram, di aver deciso di comune accordo di porre la parola "fine" alla loro frequentazione. "Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini", hanno scritto contemporaneamente sui loro profili social.

"Cari amici, sono qui per dirvi che io e Alessio abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini", queste le loro parole. I due erano però partiti per un viaggio a Ibiza per provare a capire se potevano, o meno, salvare il rapporto anche se per tutti e due l'epilogo era chiaro.

"Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanze anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l'affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo", una comunicazione questa doverosa perché in molti hanno fatto il tifo per il loro amore, "Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta ma vi chiediamo di rispettare la privacy di questo momento. Non tutti quando si lasciano alzano il telefono e lo dicono al mondo, serviva anche a noi un momento per metabolizzare, purtroppo dai commenti abbiamo capito di non averne il diritto, con grande rammarico. Non ci sono colpe, solo grandi consapevolezze".

Mentre una coppia scoppia, Alfonso Signorini sta già lavorando alla nuova edizione del Grande Fratello. Questa volta però ha scritto direttamente ai suoi follower invitandoli a contattarlo in direct per ampliare ancora di più la selezione.