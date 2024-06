Amici, ex ballerino si sposa. Il video della proposta di matrimonio sul palco di Gigi D'Alessio

"Ma come ti permetti di fare una proposta di matrimonio a una ragazza che non sia io?". Questa la divertente battuta pubblicata da una utente su Twitter (o X) a corredo del filmato in cui lui - noto ex ballerino della trasmissione Amici di Maria De Filippi - si inginocchia per chiedere alla fidanzata di diventare sua moglie. Il filmato, che conta attualmente più di 1.200 'mi piace', vede come protagonista Alessio La Padula (che poi ha postato ben due filmati sui social).

Chi è la futura moglie di Alessio La Padula

Nel video pubblicato su X La Padula afferma: "(Vorrei chiedere, ndr) alla mia ragazza se mi vuole sposare". Grida di giubilo dal pubblico, che assiste al concerto di Gigi D'Alessio "Uno come te - l'emozione continua", che si è tenuto a Napoli lo scorso 16 giugno. Lei dice di sì e i due si baciano. D'Alessio applaude e poi dice al microfono: "Tremano".

Per chi non lo conoscesse, Alessio La Padula è un ex ballerino di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La Padula ha partecipato nel 2016, ovvero l'edizione che prevedeva ancora la divisione in due squadre (nella fattispecie la bianca con Emma ed Elisa e la blu con J-Ax e Nek). Alessio ballava nella squadra bianca, riuscendo ad ottenere una buona visibilità che gli ha anche garantito un posto tra i ballerini professionisti del programma.

Il ballerino, nato il 4 settembre 1996 in provincia di Salerno, aveva avuto una storia anche con la collega Elena D'Amario e si era parlato di lui anche per un presunto flirt (mai confermato) con Ilary Blasi. Adesso, invece, convolerà a nozze con Camilla Caimi. "Ti amo Alessio", ha scritto lei sui social ripubblicando il loro tenero abbraccio. La modella, classe '97, in un'intervista rilasciata a ventonuovo.eu aveva detto: "Tra 20 anni mi vedo con una splendida famiglia". Chissà se realizzerà questo desiderio proprio con Alessio.