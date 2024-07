Uomini e donne, crisi in corso tra Alessio e Claudia: defollow di coppia

Non sarebbe un grande momento per la coppia nata solo pochi mesi fa nel salottino di Uomini e donne. Alessio Pili Stella e Claudia Lenti sarebbero in crisi.

Il sospetto è nato da un defollow di coppia confermato anche da Lorenzo Pugnaloni che, sollecitato da alcuni utenti ha scritto: "Una settimana fa, da una fonte affidabile, ho saputo che era tutto okay. Evidentemente però, per arrivare a non seguirsi più qualcosa è successo”.

La loro relazione non era nata sotto una buona stella, le loro divergenze caratteriali erano emerse sin dalle prime uscite ma la voglia di stare insieme unita al fatto che non riuscivano a vedersi in compagnia di altri partner ha portato i due a darsi una possibilità e decidere di uscire insieme dal programma.

Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo avevano poi dichiarato che la loro relazione procedeva a gonfie vele e che erano riusciti a trovare un punto di incontro ma negli ultimi giorni qualcosa dev'essere successo.