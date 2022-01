"Alex Belli frequenta altre donne", la bomba a Mattino Cinque

Quando il gatto non c'è... Anche se a dire la verità, Alex Belli sembra solito 'ballare' anche in presenza della moglie, Delia Duran, dentro e fuori la Casa di Cinecittà. La sua fama da playboy lo precede e per sua stessa ammissione il rapporto con la modella venezuelana è sempre stato "libero".

Ora che Delia è nella Casa del Grande Fratello Vip, però, per l'attore di Centovetrine le strada verso eventuali flirt, in quel di Milano - dove vive - è tutta in discesa. Così, mentre la compagna prova ad avvicinarsi a Soleil Sorge per capire cosa c'è stato davvero tra lei e il marito (o forse meglio dire ex marito, visto il benservito che gli ha riservato in diretta pochi giorni fa), lui fuori si guarda bene intorno.

Parola di Andrea Franco Alajmo, paparazzo informatissimo sulla coppia Belli-Duran, che in passato aveva già svelato diversi altarini dei due. "Alex Belli frequenta altre donne" ha rivelato oggi a Mattino Cinque, parlando di diverse 'distrazioni' che graviterebbero intorno all'attore, molto sensibile al fascino femminile. "Beh, è clamoroso" ha commentato Federica Panicucci, rimasta di sasso davanti a queste dichiarazioni. Belli, infatti, non solo aveva giurato di voler recuperare il matrimonio con Delia, vacillato dopo il suo avvicinamento a Soleil, ma sembrava davvero convinto del loro legame. Ora sul tavolo c'è materiale per altre infinite puntate della saga...

Alex Belli e Delia Duran coppia aperta?

Sul rapporto tra Alex Belli e Delia Duran se ne sono dette e se ne continuano a dire di ogni. Ad iniziare, però, è stato proprio l'attore che quando era ancora nella Casa ha fatto una rivelazione molto scottante: "Ci ho messo 38 anni a trovare un persona libera come Delia. Ci siamo promessi amore libero". In quell'occasione Belli ha parlato anche di una loro amica speciale: "Stella, viene in vacanza con noi e vive con noi. Io e Delia abbiamo giocato a carte scoperte. Ci siamo accettati così e viviamo in maniera libera dal punto di vista emozionale".