Dopo Delia Duran anche Alex Belli contro Nicolas Vaporidis, ma viene massacrato su Twitter

Durante la puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda ieri sera Nicolas Vaporidis è stato l'oggetto dell'attacco di Delia Duran. L'ex gieffina e compagna di Alex Belli ha duramente criticato il naufrago per il modo in cui si è rivolto a Lory Del Santo, di cui è grande amica. Vaporidis che non ha subito capito con chi stesse parlando ha prontamente risposto portando dalla propria parte il pubblico che lo ha applaudito estasiato, impedendo a Duran di controbattere. "Dovresti guardare meglio il programma e cercare di valutare un pochino meglio i punti di vista delle persone. Ciao bella!", questa la frase del naufrago. Ovviamente non poteva mancare la risposta di Alex Belli.

Alex Belli contro Nicolas Vaporidis

Su Twitter Belli ha voluto dire la sua in merito alla discussione condividendo un video in cui Vaporidis tra le altre cose dice: "Preferisco non mangiare anziché stare al gioco di questa buffona". Proprio a questa frase fa riferimento l'ex gieffino e infatti scrive: "Questo è l'uomo che usa parole come buffona verso una Donna che ha vissuto una vita incredibile piena di alti e bassi, che il caro Nicolas non immagina nemmeno! Perciò sciacquati la bocca Man prima di parlare di Lory Del Santo che ne devi fare ancora di strada!".

Mi sa che nelle prossime dirette dell'Isola dei Famosi Ilary Blasi sarà costretta a chiamare in causa di nuovo la coppia dell'amore aperto e libero che tanto ha fatto discutere durante il Grande Fratello Vip.

QUESTO É“uomo”colui che usa parole come“buffona”verso una Donna che ha vissuto una Vita incredibile piena di Alti e bassi,che il caro Nicolas non immagina nemmeno!Perciò sciacquati la bocca Man prima di parlare di Lory delSanto che ne devi fare ancora di strada!#isoladeifamosi pic.twitter.com/KBziZTvaZl — ALEX BELLI (@AXBproduction) May 28, 2022

Le critiche a Alex Belli

"Si commenta il concorrente, non la persona. Nicolas critica il modo di giocare di Lory, tu l’uomo. Forse non è lui a doversi sciacquare la bocca prima di parlare", "Mi meraviglio della tua intelligenza nel non capire che il darle della buffona è riferito ad non essere più credibile in ciò che dice (visto che nega anche l'evidenza) in quel contesto", si legge su Twitter. E poi ancora: "Con che coraggio, dopo tutto quello che hai detto contro la Caldonazzo e fatto a discapito di tua "moglie" e di un'altra donna, a riprendere chi ha giustamente replicato ad un'offesa. Se c'è uno che si deve vergognare non è Nicolas".

Sono molti gli utenti che hanno puntato il dito contro Belli sottolineando come lui sia intervenuto solo per far parlare di sé e non per un reale interesse nel difendere Lory Del Santo: "Praticamente nessuno può permettersi di giudicare te e i tuoi amici, invece tu e company potete dire qualsiasi cosa sugli altri, mi sembra giusto". "Attento man,che ti arriva l'asfalta anche a te,in meno secondi non sei al GF caro"se speri che Ilary faccia vedere i tuoi tweet, aspetta e spera", ha chiosato un altro utente.