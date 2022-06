Alex Belli e Delia Duran tingono il cane di rosa. E' bufera: "Gli animali non sono un giocattolo"

Dopo la super car verde, il cane rosa. Tornano a far parlare Alex Belli e Delia Duran. Il motivo, questa volta, è legato al cane Bella, che la coppia ha avuto la brillante idea di tingere di rosa shocking. Immagini condivise prontamente su Instagram, senza però prevedere l'ondata di polemiche mosse da coloro che accusano i due di non rispettare la dignità dell'animale. La clip del volpino bianco "tinto" è stata pubblicata sui social nel profilo aperto appositamente per seguire le avventure dell'amico a quattro zampe di casa Belli (che oggi conta oltre tremila follower). Nel video, vediamo la piccola Bella arrivare in un noto locale milanese dedicato alla toelettatura dei cani e lasciarsi colorare coda ed orecchie.

"Adesso ti faremo bellissima", dice Delia Duran. E, di lì a poco, la cagnolina è bicolore. Pioggia di polemiche sulla modella, accusata di aver usato coloranti nocivi sulla piccolia. Ma poi lei stessa specifica che per la piccola Bella è stato scelto un "Pink Look" con un prodotto "totalmente naturale, atossico e vegetale, completamente innocuo per i piccoli amici". Rassicurazioni che però non placano la bufera: "Il cane non è un giocattolo….un po di dignità…ma ormai….", scrive qualcuno. Qualcuno a cui però sfugge che non è certo la prima volta che la coppia si diverte a colorare l'animale: già qualche settimana fa, il cucciolo era stato fotografato in versione multicolore, ovvero rosa, azzurro e bianco.

Proprio di recente Alex e Delia sono tornati a far parlare a seguito di alcune fotografie scattate a Milano e che li immortalano alla guida di una Lamborghini Uracàn Performante Spider dal valore di oltre 200mila euro. Nei giorni precedenti, poi, i riflettori sulla coppia si erano accesi per un battibecco con Nicolas Vaporidis, concorrente all'Isola dei Famosi.