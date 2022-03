Alex Belli suona e canta "Povero Gabbiano": anche lui perderà la compagna?

Lo diciamo subito, il vero titolo della canzone di Gianni Celeste, che negli ultimi mesi è presente più di qualsiasi tormentone sui social, non è Povero Gabbiano, ma "Tu comm'a mme". Parodie su parodie, meme creati citando i versi dell'ormai notissima canzone neomelodica, e ieri anche Alex Belli ha deciso di regalare ai suoi follower una rivisitazione piano e voce del brano.

"Non potevo non dedicarvela", scrive nella prima storia che lo inquadra al pianoforte intento a cantare l'accorato testo un po' italianizzato rispetto all'originale in napoletano.

"Sopra una scogliera / Non hai voglia di volare / Guard attuorn o mare / E nun sai chill che a fa / Povero gabbiano / Hai perduto la compagna / Nun te và cchiu a vit / Te capisc ij pecchè / La tua storia è la mia / Lei che se n′è andata via / Tu finisci di volare / Io che smetto di sognare" questi i vesti iniziali della canzone.

Questo omaggio potrebbe forse diventare una parabola per Belli? Forse anche lui potrebbe perdere la compagna, finalista al Grande Fratello Vip, proprio come il gabbiano? Ancora pochi giorni e avremo una risposta, forse.