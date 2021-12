Alex Belli e Delia Duran, furiosa lite in treno dopo il GF Vip: il racconto dei passeggeri

Alex Belli e Delia Duran sono usciti insieme dalla Casa del GF Vip al termine di un confronto che ha spinto il concorrente a violare le regole anti-Covid pur di tornare tra le braccia della moglie. Tutto risolto, allora? La consorte dell’ex concorrente ha davvero perdonato gli atteggiamenti del marito che per settimane ha provato per Soleil Sorge una irrefrenabile “chimica artistica”?

Non proprio… Stando a quanto riportato da Novella 2000, infatti, la coppia è stata beccata in treno nel pieno di una lite che avrebbe indotto lei a togliersi anche la fede dal dito per lanciarla contro Alex.

La lite tra Alex Belli e Delia Duran dopo il GF Vip

Secondo alcuni passeggeri testimoni dell'accaduto, martedì 14 dicembre Alex e Delia Duran sono saliti a bordo del treno alla stazione di Bologna diretti a Milano e inizialmente sembrava che tutto fosse tranquillo. A un certo punto la lite: “Non me ne frega un c**zo, tre mesi di questa str**zata” avrebbe anche esclamato lei per poi togliersi la fede e lanciarla ad Alex Belli, furiosa. La discussione sarebbe andata avanti per tutta la durata del viaggio a bassa voce, fino all’arrivo a Milano.

Avranno chiarito nel frattempo? Chissà. Intanto in Casa l’addio di Alex ha gettato nello sconforto Soleil, delusa da un atteggiamento che Carmen Russo ha tentato di farle comprendere fino in fondo.