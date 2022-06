Alex Belli e Delia Duran si fanno un regalo super lusso: quanto costa la nuova macchina

La notorietà si riflette anche sulle possibilità economiche. Lo sanno bene Alex Belli e Delia Duran, che sono stati visti scorrazzare per Milano con un'automobile non esattamente per tutte le tasche. Stiamo parlando di una Lamborghini Uracàn Performante Spider. Ad attirare l'attenzione, oltre al clamoroso costo del bolide, anche il colore scelto dalla coppia, che attira inevitabilmente l'attenzione: un verde acceso che è in perfetto pendant con l'abito della donna.

Alex e Delia parcheggiano nei pressi di un noto locale della movida milanese. Appostati ci sono i paparazzi del settimanale Chi che non si lasciano sfuggire l'occasione e li fotografano. Inevitabile che una macchina da oltre 200mila euro (22mila, per la precisione) desti l'attenzione dei passanti. Con loro c'è anche Stella, detta Starlite, storica assistente degli affari di Alex, fotografo, attore ed influencer, diventata nota nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip quando i due hanno parlato della loro "relazione aperta". Non è chiaro se l'auto è affitatta o se invece è stata proprio comprata dalla coppietta, ma in entrambi i casi i costi sono proibitivi.

Proprio di recente Alex e Delia sono tornati a far parlare a seguito di un battibecco con Nicolas Vaporidis, concorrente all'Isola dei Famosi. Presente in studio nel corso dell'ultima puntata del reality show, Delia ha criticato duramente il naufrago di essersi rivolto come un cafone a Lory Del Santo. Accuse ribadite dallo stesso Alex attraverso un tweet. Insomma: i due sanno sempre come far parlare di sé.