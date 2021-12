"Il vero nome di Alex Belli è un altro, il suo cv è falso". Arriva la bomba della ex Hellen Scopel

Si chiamano "altarini". Oppure, "scheletri nell'armadio". Sono quelli che vengono fuori dal passato di personaggi diventati famosi. Spesso per bocca di chi, con loro, non ha mantenuto buoni rapporti. E' il caso di Alex Belli, al centro di uno scandalo "grazie" alle dichiarazioni della ex Hellen Scopel, che decide di dire la sua in questo periodo di enorme popolarità dell'attore e modello. Se così si può chiamare visto che, stando al racconto della modella, tutto sarebbe fuorché attore e neanche si chiamerebbe Alex. Ma andiamo con ordine.

Hellen Scopel, ex modella ed ex attrice dagli occhi di ghiaccio, è stata legata ad Alex prima della compagna Katarina Raniakova, ovvero prima del 2013. All'epoca sia lei che lui stavano muovendo i primi passi nella moda ed è stata proprio lei ad invitarlo ad investire sulla carriera nello showbiz. Lui all'epoca lavorava per una radio di Parma.

"Il nome d’arte gliel’ho dato io - tuona oggi Hellen - Lui si chiama Alessandro Gabelli, troppo lungo. Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato!"

I tradimenti: un antico vizietto. Il racconto

Non solo. Helen rivela anche di essere stata più volte tradita da Alex. Un "vizietto" che insomma non è nuovo all'ex gieffino, al centro delle polemiche per i flirt con Soleil Sorge, conosciuta proprio nella Casa del Grande Fratello Vip nonostante il matrimonio con Delia Duran. "Ha tradito Katarina proprio con me - sottolinea la gola profonda della vita di Belli a proposito del matrimonio che lui ha avuto successivamente - Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo. Non ho più voluto vederlo". Non ha più voluto vederlo ma ha senza dubbio ancora molto da dire.