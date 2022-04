Dietro l’obiettivo di Alex Belli, l'ex gieffino fotografo: 200 euro (in beneficenza) per farsi immortalare

Alex Belli all’ultimo Gf ha mostrato la sua poliedricità, non solo in fatto d’amore. L’attore e modello vanta infatti ulteriori velleità artistiche sconosciute ai più, che sta mettendo in mostra sul profilo Instagram. Si tratta della passione di Belli per la fotografia, una passione tramutatasi in lavoro molto prima che il 40enne divenisse un volto televisivo. Nel lontano 2007 Alex fonda infatti a Milano il suo studio da fotografo e vidomaker, AxB Production occupandosi di moda e pubblicità, siglando collaborazioni con importanti brand e testate.

Soltanto più tardi Alex si accosta al mondo della recitazione vestendo i panni dell’indimenticabile Jacopo Castelli nella soap opera cult di Canale5 CentoVetrine.

Da allora Belli inizia a gravitare in vari reality show da Ballando con le Stelle, all’Isola dei famosi, sino all’ultima edizione de Il Grande Fratello.

Proprio con gli ex coinquilini Belli ha voluto sfoderare la stoffa da fotografo ritraendo proprio qualche giorno fa le sorelle Salassié.

Jessica, Lulù e Clarissa si sono recate nella factory del marito di Delia Duran condividendo nelle stories Instagram le fasi di trucco e parrucco.

Oggi dopo una trepidante attesa da parte dei fan Belli ha rilasciato gli scatti delle principesse. Jessica ritratta in un’elegante tailleur bianco con un piglio deciso e regale, mentre per Clarissa e Lulù dei look più sbarazzini e piccanti.

Proprio Lulù, di recente tornata single dopo la rottura con Manuel Bortuzzo, ha prontamente condiviso sul sul profilo Instagram le foto, dal mood decisamente sexy. Uno smacco all’ex fidanzato?

Belli, fotografo di vip e non solo

Non solo volti del Gf Belli, dopo il successo ottenuto grazie al reality sembra deciso a promuovere anche la sua carriera nella fotografia.

Proprio oggi su Instagram si è mostrato intento a fotografare una delle protagoniste del Festival di Sanremo, Donatella Rettore, condividendo alcuni momenti dal dietro le quinte dello shooting.

La Rettore con degli outfit graffianti e rock si lascia immortalare con sicurezza dall’obiettivo di Belli.

L’ex gieffino nel suo portfolio da fotografo vanta scatti con modelle celebri, ma non solo Alex si è reso disponibile per ritrarre anche persone comuni.

Per un asta benefica promossa dal sito CharityStars infatti l’artista ha offerto la possibilità di diventare il soggetto principale di un suo set fotografico.

L’asta che ha raccolto due puntate è stata vinta da una tale Sonia che ha offerto ben 200 euro per diventare la musa di Belli per un giorno. Il ricavato è stato destinato all’L’Associazione di Promozione Sociale White Mathilda che gestisce sportelli antiviolenza dei Comuni di Limbiate (MB) e Paderno Dugnano (MI).