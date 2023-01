Alex Belli è completamente nudo sui social, fioccano le critiche: "Il solito egocentrico"

Alex Belli come mamma l'ha fatto. Per vederlo? Basta andare su Instagram. L'ex gieffino e fidanzato di Delia Duran, infatti, ha deciso di mostrare le sue grazie a tutti con un post super osé che lo ritrae senza veli. L'attore, che non ha mai nascosto di amare il suo corpo e il suo aspetto fisico, non ha avuto nessun problema nell'esibire uno scatto completamente nudo dove, a coprire le parti intime, è solo lo spigolo del tavolo che si trova davanti a lui.

Sexy, ammiccante e intento a spremere un limone sull'insalata, Alex ha voluto provocare ancora una volta tutti facendo passare il post per il classico inizio del detox dopo le feste natalizie. Una foto talmente osé, però, che non è passata inosservata e che ha scatenato tantissimi commenti per Belli. Tutti positivi? Non proprio dato che l'ex vippone non ha molte simpatie da parte del pubblico, soprattutto dopo il caos provocato nella casa del Gf Vip e quel triangolo amoroso con Delia e Soleil che gli ha ridato popolarità.

In molti, infatti, hanno criticato l'attore di essere sempre il solito "egocentrico" e di voler "solo apparire" senza avere alcun tipo di umiltà. Poi, c'è anche chi gli ha ricordato: "Queste foto non attirano le donne, sappilo" o chi, ancora ha ribadito: "Non attira un corpo ma un cervello".