Alex Belli e la "chimica artistica" con Rocco Siffredi: la rivelazione

La carriera di Alex Belli avrebbe potuto prendere una strada diversa già prima del Grande Fratello Vip, ma la svolta 'hard' di cui l'attore parla soltanto oggi non è mai stata nei suoi programmi. Una proposta arrivata direttamente dal re del porno, Rocco Siffredi, conosciuto nel 2015 all'Isola dei Famosi. "Sono stato da lui, anche se siamo due mondi completamente diversi" ha spiegato a Casa Chi.

Belli ha profonda stima nei suoi confronti, soprattutto dal punto di vista umano: "Nonostante tutti possano pensare che con Rocco tu possa parlare solo di certi discorsi, io ho fatto due mesi con lui di notte a tenere acceso il fuoco e abbiamo parlato di tutt'altro. Lo ripetto, è un grande uomo. Siamo molto simili e abbiamo un sacco di cose in comune dal punto di vista proprio mentale".

La proposta di Rocco Siffredi

L'attore di Centovetrine ha rivelato di aver ricevuto una proposta lavorativa da Siffredi: "C'è chimica artistica anche con Rocco - ha spiegato - Quando siamo usciti dall'Isola mi chiamò e mi disse: 'Senti Alez, ma te la senti di fare un film per me?' Me l'ha proposto sul serio". La risposta però è ancora oggi la stessa: "No, non lo farei mai".