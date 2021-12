Gf Vip, Alex Belli torna sui social: la canzone "furbetta" scelta per il video

L'eroe tragico del Grande Fratello Vip torna a casa. Dopo aver messo a repentaglio il loft di Cinecittà con le sue peripezie d'amore, l'attore e modello fa rientro nell'appartamento in cui vive (o meglio, viveva) con la moglie Delia Duran. Lo racconta lui stesso sui social, dove si immortala mentre al pianoforte intona la canzone Non me lo so spiegare di Tiziano Ferro. Ma a chi è dedicata?

Curvo sui tasti, Alex se la suona e se la canta. Attorno a lui non c'è traccia della moglie, che dieci giorni fa ha lasciato il nido d'amore poiché stufa dei ripetuti tradimenti del marito e la concorrente del Gf Vip Soleil Sorge. Attorno ad Alex, oggi, ci sono solamente alcuni collaboratori della agenzia fotografica che gestisce. E l'albero di Natale.

Qual è il vero messaggio del brano e chi sia il destinatario non è dato sapere. Nella canzone si parla di "bianche schiene" di cui sente la mancanza e di forte nostalgia verso qualcuno. Ma non si sa bene di chi, visto che nel reality show l'uomo si è detto innamorato di due donne: sia di Soleil Sorge, conosciuta proprio all'inizio del gioco, che di Delia, la moglie sposata appena pochi mesi prima il suo ingresso dalla Porta Rossa. Tra le cose certe, invece, c'è che Alex sta cavalcando ben bene la viralità dei contenuti che hanno circolato in queste settimane in rete: a rimbalzare la scorsa settimana, non a caso, è stato un video in cui il 38enne al pianoforte si esibiva in una esilarante versione proprio al pianoforte.

La lite con Delia sul treno

Intanto tutto lascia pensare che Delia non lo abbia ancora perdonato. O che anche lei stia reggendo il gioco a beneficio mediatico. Qualcuno nel frattempo ha messo online il video di un litigio avvenuto su treno Roma-Milano. I due si imbufalivano l'un l'altro su una carrozza al ritorno da Cinecittà. Tra fedi che volavano e tensioni. Intanto lui, per non sbagliare, questa mattina si è diretto presso gli studi Mediaset per andare ospite di qualche trasmissione tv e raccontare la sua verità. Qualora l'avesse individuata.