Alex Britti, una rara (e meravigliosa) foto col figlio Edoardo: è ancora "mistero" sulla compagna

In quattro anni non ne ha mai mostrato il volto. E' grande la riservatezza di Alex Britti, diventato papà per la prima volta a cinquant'anni e che mai si è deciso a rivelare l'identità della donna che lo ha reso padre. Da sempre però il cantante fa una dedica dopo l'altra al bambino che gli ha cambiato la vita, Edoardo. L'ultima, bellissima, proprio nel pomeriggio di ieri.

La foto stretto in un abbraccio al piccolo Edoardo e la didascalia "…perchè noi ci amiamo". Questo l'ultimo post dell'artista romano che ha fatto il pienone di like. Nella fotografia, il bambino è ancora una volta inquadrato di spalle, come in molti degli scatti precedenti: in spiaggia, in un vivaio, accanto ai nonni. In qualsiasi di queste situazioni, Britti ha fotografato il figlio di spalle, scrivendo però splendide dediche social.

"L'unico amore che non potrà mai finire siete bellissimi", scrive una donna tra centinaia di commenti. Ad unirsi ai complimenti, cantanti come Bianca Atzei, Paola Iezzi e i The Kolors ma anche i conduttori delle iene Nina Palmieri e Giulio Golia.

Chi è la compagna?

Britti sta vivendo la paternità con grande privacy. Lui che nel 2003 cantava "La natura esplode e ti chiameranno mamma" nella canzone Lo Zingaro Felice, tra i suoi brani più belli, è oggi un papà esemplare: "Abbiamo scelto di voler vivere questo momento in assoluta privacy e ringraziamo anticipatamente tutti quelli che capiranno la nostra scelta, chi un po' ci conosce non ne sarà così sorpreso", ha fatto sapere nel 2017, a pochi giorni dalla nascita del bambino.

Non a caso resta il mistero sull'identità della compagna, mostrata solo in fotografia una volta. Estranea al mondo dello spettacolo, non se ne conoscono le generalità. L'unica relazione "famosa" di Alex in passato è stata quella con Lusia Corna, showgirl. Poi la vita ha preso un'altra direzione.