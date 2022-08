Alex Britti: "Io e la madre di mio figlio ci siamo lasciati, sono un papà single"

Particolarmente riservato sulla sua vita privata, Alex Britti ha concesso uno strappo alla regola nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Insieme al racconto della sua carriera artistica, partita con la hit di fine anni Novanta, Solo una volta (o tutta la vita), e oggi celebrata con due tour in giro per l'Italia, il cantautore 'golden boy' della chitarra ha parlato anche della sfera intima, rivelando di essere sentimentalmente libero dopo la fine della relazione con la madre del figlio Edoardo.

"Sono single da un pezzo. Attenzione però: sono un papà single", ha precisato il 53enne romano che con la donna che lo ha reso padre cinque anni fa non si è mai sposato: "Mai messo la fede. Ci siamo lasciati quando Edo aveva due anni, ora ne ha cinque. È un bimbo sereno, vive metà mese con me e l’altra metà con la mamma". Tanto è il tempo che Britti dedica alla cura del rapporto suo bambino, talvolta con lui nelle foto social: "Lo lavo, lo vesto, ci chiacchiero, lo porto a scuola, gli ho pure insegnato a nuotare. Giochiamo: pallone, racchettoni, le lotte con i Pokémon, andiamo a cercare i ragni in giardino. A due o tre anni mi chiedeva sempre la chitarra, ora non più. Però canta bene, è intonato e conosce tutte le sigle dei cartoni animati. Se da grande volesse suonare, core de papà, per me sarebbe una gioia".

Chi è la ex compagna di Alex Britti

Della vita sentimentale di Alex Britti si era molto parlato negli anni Novanta, per la storia con la showgirl Luisa Corna. Poi non si era più saputo nulla. Qualche anno fa, il racconto dell'incontro con la compagna Nicole. "Una ragazza semplice, normalissima e sensibile. Sintonia immediata. Più giovane di me di 22 anni: ma non è mai stato questo tipo di distanza a pesarci" aveva confidato il cantante a Vanity Fair. Lei milanese, lui romano, per qualche tempo i due avevano mantenuto una relazione a distanza. Poi è arrivato Edoardo, il loro bimbo che ha portato una gioia immensa: "Lo abbiamo sentito, desiderato, parlato, deciso, cercato, in qualche modo chiamato" aveva raccontato il cantante: "Lui era evidentemente libero, e ci ha risposto subito. Allora l'abbiamo aspettato. Ci è venuto a trovare, ed è stata un'emozione indescrivibile. Ma sono convinto che, anche fosse stato un incidente, l'avrei guardato poi come la cosa più bella del mondo".