Alex Nuccetelli: "Ilary Blasi non ha detto la verità". Poi spiega perché non è andata a Verissimo

È appena uscito su Netflix il documentario su Ilary Blasi, Unica dove la conduttrice tv parla, per la prima volta, del suo divorzio con Francesco Totti. Un documentario rivelatore che svela molte verità mai dette o che comunque, finora erano state dette "male" secondo Ilary Blasi che nel film Netflix ha raccontato il retroscena dei tradimenti, della gelosia maniacale di Francesco Totti, di come ha scoperto la relazione segreta di suo marito con Noemi Bocchi, di cosa è successo davvero con i Rolex "rubati" e le borsette griffate nascoste. Tante verità che Ilary ha voluto spiegare in prima persona commuovendosi, ripensando al passato e accettando un presente diverso da come lo aveva immaginato il giorno del suo matrimonio con l'ex capitano della Roma.

Ma, secondo qualcuno, Ilary non avrebbe detto tutta la verità. E questo qualcuno è il suo ex amico Alex Nuccetelli, pr romano, amico fraterno di Francesco Totti e il responsabile del primo incontro tra Totti e Ilary. Intervistato da Tag 24, Alex ha commentato il documentario Unica e spiegato che, per lui, Ilary non ha raccontato tutta la verità su come è andata tra lei e il suo ex marito. E proprio per questo, non ha voluto vederlo fino alla fine.

"Sul documentario sono sincero non l’ho visto attentamente tutto perché non ho riconosciuto la mia verità già da subito e mi era passata la voglia di proseguire. Spero che questi segnali di pace che ha lasciato lui nell’intervista possano essere raccolti, perché sarebbe importante - dice Alex Nuccetelli per poi fare riferimento a una specifica frase di Ilary nel documentario -. In quel preciso trailer dove lei diceva che non si era sposata per soldi ma per amore, ma ci mancherebbe altro, voglio credere che si sia sposata per amore"

Nuccetelli è stato molto attento a non andare oltre con le parole su Ilary Blasi e c'è un motivo ben preciso dietro tutto ciò, che spiega lui stesso: "Io posso anche parlare poco perché mi sono stati richiesti 80mila euro di danni da Ilary Blasi, una persona alla quale comunque ho voluto bene”.

"Il loro rapporto era cambiato da molto tempo"

Alex ha poi fatto riferimento a come è nata la crisi tra i due specificando che, a provocare quella spaccatura, non è stata la gelosia di Totti verso quella misteriosa persona a cui Ilary fa riferimento nel documentario, quel ragazzo eccentrico e dalla vita affascinante con cui la conduttrice ha preso un caffè a Milano di nascosto da suo marito: "Io non faccio e non posso fare nomi ma posso dire che il loro rapporto era cambiato da tempo quindi è inutile andare a sottolineare determinate situazioni, non ha senso. È stato inutile puntare il dito su fatti avvenuti dopo una rottura già avvenuta. Francesco dopo aver lasciato il calcio ha avuto tanti momenti dove si è sentito completamente solo, le cose già non funzionavano”.

"Mediaset non ha voluto Ilary Blasi"

Parlando del motivo per cui Ilary Blasi, inaspettatamente, non è andata da Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare la sua verità, Nuccetelli ha parlato di una scelta specifica di Mediaset che, secondo lui, è voluta stare alla larga dalle polemiche.

“Piersilvio ha uno spirito più conservativo del padre e forse è meglio perché altrimenti avremmo ritrovato uomini in perizoma leopardati correre nei programmi tv - ha detto il pr romano -. Tranne Barbara D’Urso che è una numero uno condivido le scelte di Piersilvio. Probabilmente non ha voluto l’intervista di Ilary a Verissimo per non creare polemiche”.