Alfonso Signorini attacca Chiara Ferragni a Sanremo: "Ci ha copiato"

Ad Alfonso Signorini sembra proprio non essere andato giù il fatto che il Festival di Sanremo, che quest'anno per la prima volta è stato sfidato da Mediaset, abbia battuto il suo Gf Vip negli ascolti prendendosi la quasi totalità di spettatori nelle sue cinque serate di diretta. Ma non solo. Il giornalista e direttore di Chi, infatti, non avrebbe apprezzato neanche la scelta di Rai1, e nello specifico di Chiara Ferragni, di portare al Festival di Sanremo un approccio social molto simile a quello che lui ha messo in piedi in questa nuova edizione del Gf Vip insieme a Giulia Salemi.

Durante la diretta dell'ultima puntata del reality show, andata in onda proprio ieri 13 febbraio, Signorini ha sferrato una frecciatina bella pungente all'imprenditrice digitale accusandola di averlo copiato. In che modo? Portando a Sanremo lo stesso format del Gf Vip che vede Giulia Salemi raccontare al pubblico il sentiment dei social mostrando tweet, commenti e meme in diretta tv. Allo stesso modo, infatti, nell'ultima serata della kermesse canora, Chiara ha mostrato alla platea e al pubblico a casa i meme più divertenti legati a Sanremo proprio come fa Giulia Salemi ogni lunedì e giovedì durante la direttta del Gf Vip dove aggiorna i telespettatori con i più bei commenti social.

Così, Alfonso, che voleva ribadire quanto il primo ad aver portato in televisione questo format fosse stato proprio lui, ha voluto fare un attacco, non proprio velato, allla moglie di Fedez e, rivolgendosi a Giulia Salemi ha affermato: "Bastardina col tablet molto copiata, non voglio dire di più ma molto copiata, chi ha orecchie per intendere, intenda".

E tutti hanno subito capito che il conduttore si riferisse proprio a Chiara Ferragni. Risponderà l'influencer a questo attacco? Improbabile anche perché Chiara, adesso, ha questioni molto più importanti a cui pensare, come la crisi con suo marito Fedez.