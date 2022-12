Signorini, relax in montagna e gli hater ironizzano: "Rilassati, tanto il prossimo anno il Gf te lo sogni"

Alfonso Signorini? No, non lo sopporta proprio nessuno o, perlomeno, è quanto si percepisce dai numerosi commenti di odio che hanno riempito il suo ultimo post Instagram. Il conduttore del Gf Vip, infatti, non sembra aver trovato la chiave giusta per conquistarsi il favore del pubblico, soprattutto a causa della sua ultima edizione del Grande Fratello Vip mai problematica come quest'anno. Tra squalifiche da record, comportamenti imperdonabili, scelte discutibili e un cast che non sembra proprio riuscire a convincere il pubblico, Signorini sta perdendo sempre più consensi. Come lo sappiamo? È bastata una foto del conduttore e giornalista di gossip in montagna con addosso la tuta e un paio di sci sulle piste innevate di Cortina D'Ampezzo a scatenare gli hater del conduttore che si sono scagliati contro di lui senza mezzi termini.

"Rilassati, tanto il prossimo anno il Gf te lo sogni, ti cacciano" ha commentato, ironico, qualcuno, "Con il chachet del Gf si diverte" è, invece, il commento di qualcun altro ma c'è anche chi ci è andato giù pesante accusando il conduttore di umiliare determinati personaggi in diretta e favorirne altri: "Manovri tutto a tuo piacimento, tutto finto e patetico".

Così, il weekend a Cortina di cui Signorini aveva parlato nell'ultima diretta del Gf Vip, bisbigliando (ma non troppo) con Katia Ricciarelli, è diventato per lui un modo per staccare la testa dal Gf Vip, che lo terrà impegnato in tv fino al prossimo marzo, ma anche, per i suoi hater, di lasciarsi andare a critiche feroci.

Voi, da che parte state?