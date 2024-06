Alfonso Signorini parla di Fedez e Chiara Ferragni. Cosa ha detto

Prima i guai giudiziari di lei (in corso e con molti lati rimangono ancora oscuri), poi quelli di lui (la rissa con Iovino, poi il punto d'incontro trovato con il personal trainer). In mezzo tutta la vicenda "privata" della separazione (cos'è rimasto di veramente privato ai Ferragnez?). Insomma: Chiara Ferragni e Fedez negli ultimi mesi hanno riempito le pagine di cronaca (e non solo quella rosa).

Pare che i due adesso abbiano già ritrovato nuove strade sentimentali. Lei con Andrea Bisciotti. Lui, invece, con Garance Authie. Certo, restano i dubbi sul tempismo di alcune notizie (e ciò non sarebbe neanche una grande novità). Ma torniamo ai pettegolezzi. Girava voce che tra Garance e Fedez fosse (già) finita, ma in realtà secondo Roberto Alessi - direttore di Novella 2000 - le cose starebbero diversamente. “Una bellezza pazzesca, anni 20, stupenda, anche educata. Eravamo al bar. Si è alzata, si è presentata, si è riseduta, un amore. E lui devo dire che mi è sembrato molto contento”, le parole di Alessi.

La dichiarazione di Alfonso Signorini

Qualcuno, invece, si è domandato come sia possibile che Fedez abbia dimenticato così in fretta la moglie (ammesso che ciò sia successo davvero). I due si erano sposati nel 2018, dando poi alla luce due meravigliosi bambini: Leone e Vittoria. Nel 2024 la separazione. Una signora, sulle pagine di Chi Magazine, ha domandato al direttore Alfonso Signorini: "Ho letto sul tuo giornale che Fedez ha già una nuova fidanzata, Garance Authié, molto più giovane. Ed è una modella, naturalmente. Possibile che gli uomini si consolino quasi nottetempo, quando anche la relazione più importante della loro vita finisce?".

Quindi Signorini ha replicato: "Cara Paola, difficile dire chi tra Fedez e Ferragni soffra di più o di meno. Certo soffrire su una Ferrari è sempre meglio che soffrire in metropolitana". Ed effettivamente, come dargli torto?