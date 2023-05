Lite alla festa di compleanno di Alfonso Signorini: spunta il video

Alfonso Signorini ha festeggiato il suo compleanno. Con un "party evento" attentamente raccontato live dalle storie dell'account Instagram di Chi Magazine, il conduttore del Grande Fratello Vip ha riunito attorno a sé svariati personaggi del mondo dello spettacolo di Mediaset, molti dei quali concorrenti del reality. Risate, sorrisi e spensieratezza sono stati gli ingredienti principali della serata che però, a un certo punto, pare proprio essere stata turbata dalla discussione tra due ospiti.

Durante la diretta Instagram di Giacomo Urtis si sono viste Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi intente a battibeccare durante il taglio della torta. Il dettaglio non è passato inosservato agli utenti: "Amore tu mi leccavi il se**ere fino a due giorni fa! E …. il mio fidanzato!" le parole registrate come dette della spagnola; "Ma chi ti ha mai ca**ta?!", quelle di Ferruzzi. Nello stesso istante anche Matteo Diamante stava facendo una live e: "Stanno litigando la Marzoli e Elenoire" ha commentato.

Poco dopo nella diretta di Giacomo Urtis proprio Eleonoire Ferruzzi ha raccontato l'accaduto: "Allora mi ha detto ‘vado io davanti’. Io le ho detto ‘ma dove ca**o vuoi andare che sei una..." ha risposto la ex concorrente del Grande Fratello, lasciando capire che il motivo della discussione è sorto per via del posto in prima fila accanto al festeggiato al taglio della torta. Il litigio, però, non è certo riuscito a scalfire la serenità della serata, trascorsa nell'atmosfera allegra mostrata in varie foto e video degli invitati.