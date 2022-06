"Vivevo nel terrore di essere scoperto": Signorini racconta la sua vita prima del coming out, poi parla delle nozze di Matano

Alfonso Signorini non parla spesso della sua vita da adolescente e del percorso di accettazione che ha attraversa nel corso degli anni per arrivare a fare coming out, prima a se stesso e poi con il resto del mondo. Nel 2015 in un'intervista alle Invasioni Barbariche il direttore di Chi spiegò di aver capito, nel senso di accettato, che gli piacessero gli uomini a 28 anni, "prima non volevo accettarlo". In occasione del racconto del matrimonio di Riccardo Mannino e Alberto Matano sul nuovo numero del settimanale, Signorini ha scritto un editoriale in cui parla proprio gli anni della sua infanzia e adolescenza. Un racconto breve, ma non per questo meno potente.

Alfonso Signorini, l'infanzia, l'adolescenza e quel costante senso di inadeguatezza

"Se penso a me bambino, mi guardo con tanta tenerezza", inizia così l'editoriale del direttore. "Un bambino in prigione. Guardavo le bambole di mia sorella, le pettinavo di nascosto, ma l'orecchio era sempre vigile: appena sentivo i passi della mamma e del papà avvicinarsi alla mia cameretta, ritornavo a giocare con le macchinine o il Fort Alamo pieno di cowboy e indiani Apaches". Signorini spiega di come amasse guardare i cartoni della Disney: "avrò visto, non esagero, migliaia di volte la scena in cui la Fata Smemorina agghinda Cenerentola per il ballo al castello del suo Principe azzurro. A Carnevale io scelsi proprio quel costume, da principe azzurro, mentre tutti i miei compagni erano vestiti da Zorro o da cowboy".

Crescendo il peso del giudizio lo ha accompagnato ben oltre l'età dell'adolescenza e Alfonso sentiva come avrebbe passato il resto della sua vita a nascondersi, trovò rifugio nella mitologia greca, che durante il Grande Fratello cita spesso, poi ha imparato a dire le parolacce, "perché i ragazzi del suo quartiere facevano così, ho portato le ragazze in camporella e me ne sono pure vantato". Tutto questo per essere meno isolato e per cercare di integrarsi. Sognava però i ragazzi più carini della scuola, anche se faceva di tutto per non farsi scoprire mentre li guardava.

Il matrimonio di Riccardo e Alberto: "Una conquista"

"Non voglio parlarvi delle sofferenze che ho patito, me le tengo per me: mi hanno aiutato a essere quello che sono e, alla fine, le ringrazio pure". Ed ecco che la riflessione si posa sul matrimonio di Alberto e Riccardo, un amore il loro che era un segreto fino a poche settimane fa e che ha trovato coronamento nelle nozze. "Il matrimonio di Alberto e Riccardo è davvero una conquista. Una conquista che ci fa andare a testa alta. E che ci insegna, se mai ce ne fosse bisogno, che l'Amore, quello vero, è uno solo. Ed è quello che rende questa vita unica e straordinaria".

Parla per la prima volta Riccardo, marito di Alberto Matano: "L'ho amato dal primo momento"