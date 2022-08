Alfonso Signorini ha incontrato Ilary Blasi: "E' più incazzata che triste"

Ultimi giorni di vacanza per Alfonso Signorini, che sta per rientrare a Milano dove lo attende una stagione piena di impegni. A partire dal Grande Fratello Vip, che inizierà tra poche settimane. Sull'editoriale del nuovo numero di Chi, il direttore del settimanale racconta la sua estate, piena di relax e momenti indimenticabili.

"Con me l'estate è stata generosa" dice, parlando dei giorni felici e spensierati trascorsi tra Cesenatico, Mykonos e infine Cortina, dove ancora si trova in questa fine di agosto. E proprio qui, sulla perla delle Dolomiti - dove ha casa da diversi anni - ha ricevuto molte visite da parte di amici e vip di passaggio, tra cui anche Ilary Blasi. A proposito della conduttrice, Signorini svela: "Penso alle risate fatte a casa mia con Ilary, che ho trovato più incazzata che triste per le sue ben note vicende sentimentali". La separazione da Francesco Totti, dunque, l'avrebbe fatta inviperire più che sprofondare nel baratro e tanta foga potrebbe rivelarsi fatale per l'ex calciatore in sede legale. Nel frattempo la Blasi si sta godendo gli ultimi giorni estivi in Croazia, insieme alla figlia Isabel, ma il ritorno a Roma sembra già agguerrito.

L'amore estivo di Alfonso Signorini

Nella sua missiva ai lettori, Alfonso Signorini si lascia sfuggire un altro 'segreto' che stavolta riguarda lui: "L'estate, inoltre, mi ha fatto battere il cuore ed erano anni che questo non succedeva". Ma avverte: "Non chiedetemi di più perché sono fatti miei". Sarà difficile scoprire altro se il re del gossip non vuole, anche se l'amore quando arriva difficilmente non si lascia scoprire.