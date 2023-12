Alfonso Signorini pronto a sposare il compagno: "La mia testimone sarà Marina, tua cognata". La reazione di Silvia Toffanin

Alfonso Signorini si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin. Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 2 dicembre, il conduttore del Grande Fratello ha affrontato il tema del suo impegno televisivo (stasera una nuova puntata su Canale 5), ha replicato duramente a Pupo, ma si è anche sbottonato sulla sua vita privata, da 23 anni condivisa con il compagno Paolo con cui ha il programma di sposarsi.

Signorini innamorato, il progetto delle nozze

"Ho una storia d'amore vero", ha raccontato Signorini ripercorrendo il loro primo incontro in una delle chat dell'epoca. Da quel momento hanno iniziato a sentirsi con regolarità, fino alla decisione di vedersi dal vivo e quindi di iniziare una vera e propria relazione. In questi anni tra loro ci sono stati alti e bassi e due anni fa anche una lunga pausa: "Ero in un momento particolare, il dialogo si era interrotto. E siccome gli voglio molto bene, non avevo il coraggio di dirgli che non potevamo andare avanti così. Siccome avevo in programma un'intervista con Elvira Serra al Corriere della sera, glielo dissi così, tramite quell'intervista. 'Come va l'amore? Malissimo, io e il mio compagno ci siamo lasciati'. Ci è rimasto malissimo perché non sapeva nulla. E per un anno e mezzo non si è fatto più sentire. Poi gli ho chiesto scusa, ci siamo rivisti e lui mi ha detto che ami avrebbe amato per sempre". Da quel momento la decisione di tornare insieme e adesso anche l'idea del matrimonio si affaccia tra i suoi progetti.

"Non vorrei nessun altro accanto se non lui, perché non continuare il nostro cammino insieme se Dio vuole..." ha ammesso Signorini a proposito dell'eventualità di un lieto evento che Silvia Toffanin ha accolto con entusiasmo proponendo una diretta televisiva. Ed è stato allora che è arrivata la rivelazione che ha toccato la famiglia della conduttrice: "Intanto ti do il nome della testimone... Marina, tua cognata", ha detto alla conduttrice riferendosi a Marina Berlusconi, sorella del suo compagno Pier Silvio Berlusconi. "Wow, bello! Allora aspettiamo", ha risposto Toffanin, pronta a ricevere l'invito per il tanto atteso evento.

Sotto, il video di Alfonso Signorini a Verissimo