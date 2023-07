Alfonso Signorini accende il gossip: cosa nasconde l'enigmatico messaggio?

Un messaggio ambiguo di Alfonso Signorini sta facendo nascere numerosi gossip e supposizioni. Su Instagram il conduttore del Grande Fratello ha condiviso una foto con scritto numerosi "bla, bla, bla, bla" e la didascalia "Quante se ne leggono". Un post molto criptico che potrebbe avere diverse interpretazioni, ma quella più probabile riguarda le voci che da alcuni giorni circolano riguardo a chi potrebbe prendere il posto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Al momento i nomi più papabili sarebbero Paola Barale, secondo Alberto Dandolo, e Katia Ricciarelli, due nomi sicuramente particolari e scomodi la prima per via di alcune dichiarazioni fatte in passato, la seconda per alcuni episodi successi proprio dentro la casa più spiata d'Italia.

Ovviamente al momento questi due nomi sono solo supposizioni e forse proprio per questo motivo Signorini ha voluto pubblicare quel post facendo così capire che nulla è stato ancora deciso e che anzi, molto probabilmente non c'è alcun fondo di verità.