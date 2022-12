Alfonso Signorini non si presenta alle nozze di Francesca Cipriani (ed era il testimone)

Non giriamoci intorno, quello di Alfonso Signorini a Francesca Cipriani è proprio un gran bel bidone. Il conduttore del Grande Fratello Vip, che doveva essere il testimone di nozze del matrimonio della showgirl con l'imprenditore romagnolo Alessandro Rossi, celebrato ieri 3 dicembre a Roma, ha dato una gran buca senza preavviso lasciando la Cipriani a dover rimediare all'ultimo trovando un sostituto. Alfonso Singorini, il cui nome era scritto ovunque, dalla chiesa alle partecipazioni fino al tableau del ristorante dove si è celebrata la festa di matrimonio di Cipriani-Rossi, non si è presentato alle nozze di cui aveva promesso di essere il testimone. Un colpo basso per una delle concorrenti del Gf Vip più amate di sempre che ha ricevuto una grande delusione, nel suo giorno più bello, dalla persona che aveva scelto per testimoniare il suo amore con Alessandro.

Così, Francesca, all'ultimo si è ritrovata senza testimone di nozze e ha raccattato, come sostituto, Giucas Casella, presente tra gli invitati. Una notizia che sembrava già palese non vedendo mai comparire il presentatore del Gf Vip nelle storie dei vipponi presenti al matrimonio della Cipriani, e che è stata poi confermata dal fatto che Giucas Casella si è presentato sull'altare della chiesa insieme agli altri testimoni dello sposo, nonostante tutti i riferimenti scritti facessero riferimento a Signorini.

Per ora, Alfonso non ha ancora chiarito quanto accaduto né spiegato pubblicamente i motivi della sua assenza alle nozze ma restiamo in attesa di scoprire cos'è che ha fatto saltare a Signorini un evento così importante facendogli fare una bruttissima figura agli occhi di tutti, in primis, Francesca Cipriani.