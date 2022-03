"Gay per esigenze di copione": la risposta di Alfonso Signorini all'ex è epica

Alfonso Signorini è abituato a parlare della vita degli altri, ci ha costruito la sua carriera e il suo nome. Gossip, pettegolezzi (spesso veritieri), il direttore di Chi però non parla spesso di sè, della sua vita privata. Ad oggi sono poche le informazioni sulla sua storia d'amore che dura da oltre vent'anni.

In un'intervista al Corriere della Sera, dove ha anche ampiamente parlato del Grande Fratello Vip e dei suoi concorrenti, ha risposto ad alcune domande personali. Una in particolare ha riguardato una sua ex e alcune dichiarazioni che aveva fatto in merito al loro rapporto.

Alfonso Signorini e l'essere gay contestato

"Una sua ex è convinta che lei abbia dichiarato di essere gay per 'esigenze di copione'. Insomma per convenienza", gli chiede il giornalista. "Avevamo rapporti che sono rimasti epici, e non si è rassegnata alla mia scelta, mi spiace per lei. Capisco che possa essere una sconfitta dopo tante mirabilia, ma è andata così: io sono profondamente omosessuale". Nessuna voglia di fare polemica o di alimentare gossip inutili, il conduttore del Gf ha risposto secco e senza lasciar spazio a repliche.

Signorini è laureato in Filologia medievale e umanistica e svela che ha imparato a fare tv "studiando la Rhetorica ad Herennium attribuita a Cicerone, che insegna le tecniche su come conquistare l’attenzione degli astanti. Un manuale di estrema utilità e modernità che applico da sempre, anche nella conduzione del Gf: fornisce trucchi che vanno dalla captatio benevolentiae alla peroratio finale. Anche nelle operazioni più commerciali ci può essere una parte costruttiva perché la formazione culturale ti aiuta nella quotidianità".

Il potere del gossip che Signorini non vuole usare e le sue ossessioni

Il direttore del settimanale Chi, sa di avere molto potere, ma a lui non è mai interessato: "Non sono così ingenuo e capisco l’influenza che ho. Ma non mi interessa, nessuno mi invita da nessuna parte perché dico sempre di no: ho deciso che il mio tempo libero lo uso per altro, non per coltivare relazioni".

Signorini è abitudinario "a livelli ossessivi" e per descrivere quanto a lui piaccia la routine fa un esempio: "Quando parto la notte da Roma per tornare a Milano mi devo sempre fermare al casello di Orte perché lì c’è energia positiva". Soffre anche di ipocondria e per stare tranquillo si fa "tre tamponi al giorno, mattina, pomeriggio e sera, mi rilassa".