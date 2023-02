Alfonso Signorini hot: "Ecco cosa mi eccita in un uomo. Il sesso? Lo faccio nei momenti di sconforto"

Alfonso Signorini, in questo tranquillo pomeriggio di fine febbraio, sembra proprio essere in vena di confessioni bollenti. Il conduttore del Grande Fratello Vip, infatti, si è lasciato andare a rivelazioni piuttosto hot sul suo profilo Instagram parlando del sul suo rapporto con il sesso e cos'è che lo eccita di più in un uomo. A parlarne è stato lui stesso rispondendo ad alcune domande dei suoi fan che Signorini ha interpellato chiedendo loro di fargli compagnia nelle ore che precedono la sua consueta diretta su Canale 5. Il direttore di Chi, alle prese attualmente con la conduzione dell'edizione più lunga e, forse la più difficile, del Grande Fratello Vip, ha svelato a tutti cos'è che lo attrae di più in amore, quel dettaglio che non può proprio mancare in un uomo per attrarlo fisicamente e psicologicamente. Solitamente molto riservato sulla sua vita privata e sul suo fidanzato, Alfonso si è aperto per la prima volta sui suoi gusti in fatto di uomini e sembra proprio che ci sia qualcosa in grado di fare colpo su di lui al primo istante.

A chi, infatti, gli ha chiesto nelle storie Instagram: "Cos'è che non deve mancare assolutamente in un uomo che ti piace?", Signorini ha risposto senza indugi facendo riferimento a una particolare essenza: "Un profumo speziato.

E parlando di momenti di sconforto, Signorini ha rivelato qual è la sua attività preferita per ritrovare il buon umore dopo un periodo difficile. Di cosa si tratta? Del sesso. Ebbene sì. l'attività sessuale insieme alla musica, al cibo e allo sport è ciò che riesce a sollevarlo psicologicamente nei momenti di tristezza.