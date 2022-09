Alfonso Signorini rompe il silenzio sull'ex storico e svela: "Sono innamorato di un altro"

Per una volta è lui al centro del gossip, Alfonso Signorini: direttore del settimanale Chi e conduttore del Grande Fratello. Riservato quanto basta, nel corso della sua lunga carriera ogni tanto ha parlato della sua vita privata, soprattutto della madre con la quale aveva un legame speciale. Il giorno della sua morte è stato un trauma e quando ricorda quelle ore, nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, non può non menzionare Silvio Berlusconi che gli "ha tenuto la mano tutta la notte" e "conservo nel portafogli il biglietto che mi scrisse".

Parlando della sua vita privata era impossibile che non arrivasse una domanda sul suo compagno Paolo Galimberti, con il quale Signorini ha condiviso 18 anni di vita, ed è qui che il re del gossip ne diventa uno dei protagonisti: "Dopo 18 anni non stiamo più insieme", annuncia il direttore. "Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene", continua Alfonso che però ammette di essere single ma solo per metà: "Sulla carta sì (è single, ndr), ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?". Un nuovo amore quindi, sul quale però non si hanno informazioni se non che non fa parte del mondo dello spettacolo: "No. Non frequento il mondo della televisione ed è la mia salvezza. C’è chi per un’ora in più sullo schermo venderebbe il marito".

Signorini ha convissuto per cinque anni con una donna, Laura, e su di lei afferma che ancora oggi è sicura che lui sia eterosessuale: "Tempo fa l’ho incontrata in Puglia, io ero con Paolo e lei con il marito, l’istruttore di tennis con cui mi aveva tradito. È ancora convinta che io sia eterosessuale". Il suo coming out è legato a stretto giro al Cardinale Carlo Maria Martini: "Lo conobbi a una lectio magistralis al Leone XIII. Iniziammo un rapporto epistolare. Andai a trovarlo in Terra Santa. Mi disse che alla fine conta solo quanto siamo stati capaci di amare" e così trovò il coraggio di parlare liberamente dell'amore.