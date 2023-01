Alfonso Signorini prova a fare il TikToker ed è esilarante ma c'è chi lo stronca: "Boomerissimo"

Alfonso Signorini in versione tiktoker, ve lo immaginate? Sembra proprio che il social dei giovanissimi abbia conquistato, tra tutti, anche il conduttore del Gf Vip che tra balletti virali, lip sync e quell'atteggiamento tra il rilassato e il sicuro di sé di chi bazzica, con una certa frequenza, questa piattaforma, ha deciso di provare a diventare virale. Signorini, infatti, dopo il balletto di Mercoledì fatto insieme a Giulia Salemi sembra averci preso gusto decidendo di buttarsi, ancora una volta, su TikTok con un nuovo video che, in pochissimo tempo, ha ottenuto molti commenti anche se non tutti di apprezzamento.

Signorini, infatti, ha regalato ai suoi followers una performance di ballo davvero esilarante dove, con una mano sulle parti intime e l'altra intenta a muoversi per rispettare i passi di un balletto sulle note di Mala di Fred de Palma si è esibito in un tiktok che ha lasciato il segno.

Tra i tanti commenti ricevuti da Alfonso, c'è chi è scoppiato a ridere apprezzando lo sforzo del giornalista di tuffarsi in un mondo che non gli appartiene per provare a essere sempre al passo con i tempi, e chi, invece, ha stroncato fin da subito il tentativo di Signorini con dure critiche: "Torna in te", "Boomerissimo", "Una volta scriveva libri" "Tanto il Gf Vip te lo sogni l'anno prossimo", sono solo alcuni degli attacchi per Alfonso. Ma c'è anche chi ci ha tenuto a difendere Signorini: "Un grande".