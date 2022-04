Alfonso Signorini senza filtri, il tradimento "dalla cintura in giù"

Alfonso Signorini come non lo avete mai visto né udito. Sempre dalla parte opposta, stavolta è il giornalista a lasciarsi intervistare e su Instagram risponde senza filtri a tutte le domande dei follower. Scorrendo tra le storie del re del gossip si scoprono tante curiosità, come il suo cantante italiano preferito - Fabrizio De Andrè -, oppure la sua frase mito, ovvero "Domani è un altro giorno".

Qualcuno punta al piccante e Signorini non si tira indietro, rivelando che trova sexy tuttò ciò che desta in lui curiosità, che la dote principale del suo uomo ideale è "saper ascoltare" e anche il nome che usa su Grindr (l'App di incontri per gay, bi e trans): Gina. Il direttore di Chi risponde proprio a tutto, confessando di essere disposto a perdonare il tradimento ma soltanto ad una condizione: "Che sia dalla cintura in giù". Nessun coinvolgimento sentimentale, dunque, solo sesso. Quello potrebbe essere concesso, o quantomeno potrebbe capitare anche alle coppie migliori.

Single da qualche tempo (pare sia finita la storia con Paolo Galimberti), Signorini non ha mai detto - neanche in questa circostanza social - se attualmente è in cerca dell'amore, ma ha le idee ben chiare su cosa non può mancare in una relazione: "La sincerità". Infine, ecco accontentati i curiosoni sul suo rapporto con Tommaso Zorzi: "Ci siamo sentiti due giorni fa. Tommy è un ragazzo in gamba. Sono sicuro che lo aspettano grandi soddisfazioni".

Le storie pubblicate da Alfonso Signorini